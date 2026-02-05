Абу-Дабидегі келіссөз: Ресей мен Украина 314 тұтқын алмасу туралы келісімге келді
АСТАНА. KAZINFORM – Ресей, Украина және АҚШ арасындағы Абу-Дабидегі үшжақты консультациялардың екінші күнінде тараптар 314 тұтқын алмасу туралы келісімге келді, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
АҚШ президентінің арнайы өкілі Стив Уиткофф қол жеткізілген келісім туралы хабарлады.
Оның айтуынша, келісім егжей-тегжейлі және өнімді келіссөздің нәтижесі болды.
- Бұл нәтижеге егжей-тегжейлі және өнімді болған бейбіт келіссөз барысында қол жеткізілді. Әлі де айтарлықтай жұмыс атқарылуы керек болса да, мұндай қадамдар тұрақты дипломатиялық өзара іс-қимылдың нақты нәтижелерін, Украинадағы соғысты тоқтатуға бағытталған күш-жігерді ілгерілетіп жатқанын көрсетеді, - деп атап өтті Уиткофф.
Оның айтуынша, бұл екі тарап арасында бес айдағы алғашқы тұтқын алмасу.
Ол келіссөз жалғасатынын, алдағы апталарда одан әрі ілгерілеу күтілетінін қосып өтті.
Америкалық арнайы өкіл сондай-ақ Біріккен Араб Әмірліктеріне консультациялар үшін алаң ұсынғаны үшін алғыс айтып, келісімге қол жеткізуде АҚШ президенті Дональд Трамптың рөлін атап өтті.
Бейсенбі күні Украина делегациясының басшысы Рүстем Умеров келіссөздің екінші күнінің басталғанын жариялап, жұмыс бұрынғы форматтарда жалғасып жатқанын атап өтті.
- Абу-Дабидегі келіссөздің екінші күні басталды. Біз кешегідей форматтарда жұмыс істеп жатырмыз: үшжақты консультациялар, жұмыс топтары және ұстанымдарды кейіннен үйлестіру. Қорытындылары кейінірек шығарылады, - деп жазды Умеров.
Өз кезегінде ресейлік келіссөз жүргізуші Кирилл Дмитриев консультациялар барысында ілгерілеушілікке қол жеткізілгенін мәлімдеп, талқылау оң бағытта жүріп жатқанын атап өтті.
ТАСС сілтеме жасаған дереккөз де талқылаулар жалғасатынын және жаңа кездесулердің күндері дипломатиялық арналар арқылы келісілетінін атап өтті. Келіссөздегі атмосфера делегациялардың мүшелері арасында «келіспеушіліктер» бар болғанына қарамастан бұрынғы кездесулерге қарағанда «іскерлік» сипатта өтіп жатқаны хабарланды. Агенттік сонымен қатар дереккөзге сілтеме жасап, үш елдің өкілдері «экономикалық аспектілер, аумақтық мәселелер және атысты тоқтату механизмін» талқылағанын хабарлады.
Бұған дейін Абу-Дабиде Украина бойынша консультациялардың екінші кезеңі басталғанын жаздық.