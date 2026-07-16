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    ӘЧ-2026 финалы: Испания мен Аргентина арасындағы матчты қашан және қайдан көруге болады

    АСТАНА.KAZINFORM - Испания мен Аргентина арасындағы 2026 жылғы әлем чемпионатының финалы Қазақстан уақыты бойынша 19 шілдеден 20 шілдеге қараған түні өтеді, деп хабарлайды Sports.kz.

    Финал чемпионата мира-2026: когда и где смотреть матч Испания — Аргентина
    Коллаж: Kazinform / ЖИ

    Кездесу Ист-Ратерфордтағы (Нью-Джерси штаты) MetLife Stadium (New York/New Jersey Stadium) стадионында өтеді.

    Қазақстандық жанкүйерлер үшін ойын 20 шілдеде сағат 00:00-де басталады. АҚШ-та ойын 19 шілдеде сағат 15:00-де басталады.

    2026 жылғы әлем чемпионатының финалы Qazaqstan және Qazsport телеарналарында тікелей эфирде көрсетіледі.

    Естеріңізге сала кетейік, Испания финалға шыққан алғашқы команда болды, Францияны 2:0 есебімен жеңді.

    https://kaz.inform.kz/news/ach-2026-ispaniya-16-zhildan-keyn-alem-chempionatinin-finalina-shikti-27ef5567

    Ал Аргентина әлем чемпионатында қатарынан екі мәрте финалға шықты.

    Әлем чемпионаты FIFA 2026 Футбол
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
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