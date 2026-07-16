ӘЧ-2026 финалы: Испания мен Аргентина арасындағы матчты қашан және қайдан көруге болады
АСТАНА.KAZINFORM - Испания мен Аргентина арасындағы 2026 жылғы әлем чемпионатының финалы Қазақстан уақыты бойынша 19 шілдеден 20 шілдеге қараған түні өтеді, деп хабарлайды Sports.kz.
Кездесу Ист-Ратерфордтағы (Нью-Джерси штаты) MetLife Stadium (New York/New Jersey Stadium) стадионында өтеді.
Қазақстандық жанкүйерлер үшін ойын 20 шілдеде сағат 00:00-де басталады. АҚШ-та ойын 19 шілдеде сағат 15:00-де басталады.
2026 жылғы әлем чемпионатының финалы Qazaqstan және Qazsport телеарналарында тікелей эфирде көрсетіледі.
Естеріңізге сала кетейік, Испания финалға шыққан алғашқы команда болды, Францияны 2:0 есебімен жеңді.
https://kaz.inform.kz/news/ach-2026-ispaniya-16-zhildan-keyn-alem-chempionatinin-finalina-shikti-27ef5567
Ал Аргентина әлем чемпионатында қатарынан екі мәрте финалға шықты.