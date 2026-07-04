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    ӘЧ-2026: Колумбия плей-офф сатысына берілген соңғы жолдамаға ие болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатында Колумбия құрамасы 1/8 финалға жолдама алды.

    ӘЧ-2026: Колумбия плей-офф сатысына берілген соңғы жолдамаға ие болды
    Фото: Fifa.com

    Оңтүстік Америка құрлығының өкілдері плей-офф сатысында ганамен шеберлік байқасқан еді. Кездесу барысында қарсыластар тарапынан гол соғатын мүмкіндік аз болған жоқ. Соған қарамастан ойын тағдырын шешкен жалғыз гол соғылды. Оны 14-минутта колумбиялық Джон Арьяс өзінің еншісіне жазды.

    Осылайша Колумбия қарсыласынан 1:0 есебімен басым түсіп, жарыстың келесі сатысына жолдама алды. 

    K тобында Оңтүстік Америка құрлығының өкілдері Португалиямен 0:0 есебімен тең ойнап, Конго ДР құрамасын 1:0, Өзбекстанды 3:1 есебімен тізе бүктірді.

    L тобында Гана бір жеңіс, бір тең ойын, бір жеңіліспен 4 ұпай алды. Олар Англиямен 0:0 есебіне қанағат білдірсе, Хорватияға 1:2 есебімен есе жіберіп, Панаманы 1:0 есебімен тізе бүктірді.

    Қарсыластар қазірге дейін өзара кездескен емес.

    Айта кетсек, 1/8 финалға шыққан барлық құрама анықталды. Олардың қатарында Канада, Бразилия, Парагвай, Марокко, Норвегия, Франция, Мексика, Англия, Бельгия, АҚШ, Испания, Португалия, Аргентина, Египет, Колумбия құрамалары бар.

    Әлем чемпионаты Спорт Футбол
    Ақбота Тұрсынбек
    Ақбота Тұрсынбек
    Авторлар