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    «Адал азамат»: 2 мыңнан астам мектепте бірыңғай тәрбиелік орта қалыптастырылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың «Адал азамат» біртұтас тәрбие бағдарламасының қолданыс аясын кеңейту жөніндегі тапсырмасына сәйкес еліміздің мектептерінде бірыңғай тәрбиелік орта қалыптастыру жұмыстары жүргізілуде.

    «Адал азамат»: 2 мыңнан астам мектепте бірыңғай тәрбиелік орта қалыптастырылады
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    Білім беру кеңістігі арнайы әзірленген брендбук негізінде мазмұндық және көрнекі материалдармен толықтырылып жатыр.

    «Адал азамат»: 2 мыңнан астам мектепте бірыңғай тәрбиелік орта қалыптастырылады
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    Мектептерді безендіруде «Адал азамат» бағдарламасының негізгі құндылықтары, Жаңа Конституцияның нормалары мен құндылықтары, «Таза Қазақстан» идеялары, ұлы тұлғалардың тағылымды сөздері, сондай-ақ Қазақстанның табиғаты мен көрікті жерлерін танытатын бейнелер қамтылған.

    «Адал азамат»: 2 мыңнан астам мектепте бірыңғай тәрбиелік орта қалыптастырылады
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    Бұл жұмыс «Адал азамат» құндылықтарын оқушылардың күнделікті ортасына енгізуге, олардың бойында азаматтық жауапкершілік пен отаншылдықты, заңға бағыну мәдениетін және қоршаған ортаға ұқыпты қарауды қалыптастыруға бағытталған. 

    «Адал азамат»: 2 мыңнан астам мектепте бірыңғай тәрбиелік орта қалыптастырылады
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    Айта кетелік 2026-2027 оқу жылында 8 мыңнан астам мектепте 4,1 миллион бала білім алады

    Білім ҚР Оқу-ағарту министрлігі
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар