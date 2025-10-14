Мемлекет басшысы: Әділетті мемлекет ретінде әр азаматтың ұсынысын ескеруіміз керек
АСТАНА. KAZINFORM – Президент Парламенттік реформа жөніндегі Жұмыс тобының бірінші отырысын қорытындылап, Парламент – Тәуелсіздігімізді және мемлекеттігімізді айшықтайтын маңызды құрылым екенін айтты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Ата заңға енгізілетін әрбір өзгеріс мұқият пысықталып, дайындалуға тиіс екенін атап өтті.
– Парламент – Тәуелсіздігімізді және мемлекеттігімізді айшықтайтын маңызды құрылым. Бұл ешқашан өзгермейтін ақиқат, алдағы уақытта да солай болып қала береді. Жалпы, реформаның негізгі мақсаты, соған сәйкес істелуге тиіс жұмыстың бағыт-бағдары туралы Жолдауда кеңінен айтылды. Референдумға дейін атқарылатын жұмыстың бәрін мұқият ойластырып, байыппен жүргізу қажет. Білікті мамандар өз ойларын ашық айтып, тиімді ұсыныстар беруі керек деп санаймын. Түпкілікті шешім, яғни қоғам пікірі дұрыс болуы үшін осы мәселеге қатысты айтылатын әрбір ой-пікір де әбден тексерілген, екшелген, жан-жақты сарапталған болуы керек. Бұл – өте маңызды мәселе. Сондықтан Жұмыс тобы өз міндетін нағыз кәсіби ұстанымға сай атқаруға тиіс. Атап айтқанда, «е-Otinish» және «е-Gov» порталдары арқылы келіп түскен барлық ой-пікірді сараптап, зерделеу қажет. Біз Әділетті мемлекет ретінде әр азаматтың ортақ іске пайдалы болатын ұсынысын ескеруіміз керек. Ата заңға енгізілетін әрбір өзгеріс мұқият пысықталып, дайындалуға тиіс. Әр баптың, әр норманың мән-мағынасына терең бойлаған жөн, яғни құқықтық, процедуралық мәселелерді нақты айқындап алуымыз қажет. Бұдан бөлек, басқа да көптеген мәселе пайда болуы мүмкін. Қысқасы, алдымызда тұрған шаруа өте ауқымды. Жұмыс тобына үлкен сенім артылып отыр. Істеріңізге сәттілік, табыс тілеймін! - деді Мемлекет басшысы.
Жиынды Жұмыс тобының жетекшісі, ҚР Мемлекеттік кеңесшісі Ерлан Қарин жүргізді. Сонымен қатар заң ғылымдарының докторы Виктор Малиновский, Парламент Мәжілісінің депутаттары Үнзила Шапақ, Айдос Сарым, Никита Шаталов, Марат Бәшімов, Парламент Мәжілісіндегі «Ақжол» партиясының фракция жетекшісі Азат Перуашев, Amanat партиясының фракция жетекшісі Елнұр Бейсенбаев, Ұлттық құрылтай мүшесі, саясаттанушы Андрей Чеботарев сөз сөйлеп, өз ой-пікірлерін білдірді.
Президент Парламенттік реформа жөніндегі Жұмыс тобының бірінші отырысында билік тармағын түбегейлі жаңғырту керек екенін айтты.