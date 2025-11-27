АЭС маңындағы тұрғындарға экологиялық өтемақы төлене ме
ҚОНАЕВ. KAZINFORM — Алматы облысы әкімі Марат Сұлтанғазиев облыс аумағындағы алғашқы АЭС маңындағы жергілікті халыққа экологиялық өтемақы төлеу туралы сұрақтарға жауап берді.
Оның айтуынша, Үлкен ауылында шамамен 1700 адам тұрады. Бұл ауыл Балқаш көліндегі түбекте орналасқан.
— Қазіргі уақытта өтемақы немесе қандай да бір экологиялық төлемдер мәселесі талқыланып жатқан жоқ, өйткені зиян немесе зиянсыз екені жөнінде нақты қорытынды жоқ. Біздің түсінуімізше, Атом энергиясы жөніндегі агенттік экологияға да, тұрғындарға да зиян келтірмейтін заманауи АЭС салу туралы келіссөз жүргізіп жатыр, — деді облыс әкімі Орталық коммуникациялар қызметінде.
Әкімдік қазір индустриялық аймақты абаттандырумен айналысып жатыр. Ондағы мақсат — АЭС-ке қажетті арнайы білімі жоқ жергілікті тұрғындар сол жерде жұмыс істеп, АЭС үшін тауарлар, жұмыстар, қызметтер өндіріп, оларды кейін жүзеге асыра алатындай мүмкіндік жасау. Сондықтан арнайы индустриялық аймақ құрылады.
— Үлкен ауылының екінші бағыты — туризм. Біз білікті, жоғары жалақы алатын кадрлардың келуімен бірге туризмнің дамуы да өте өзекті болатынына сенеміз. Ол үшін бірнеше туристік аймақтар бар. Сол аймақтарды дамыту жұмыстарын жүргіземіз, — деді Марат Сұлтанғазиев.
Бұған дейін Атом энергетикасы жөніндегі агенттік төрағасы Алмасадам Сәтқалиев АЭС құрылысы қалай жүріп жатқанын айтқан еді.
АЭС құрылысына алты мыңға жуық жұмысшы жұмылдырылады.