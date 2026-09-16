Air Astana Дубайға рейстерді қайта бастайды
АСТАНА. KAZINFORM — Air Astana Дубаймен әуе қатынасын қалпына келтіреді.
Air Astana 2026 жылғы 1 қазаннан бастап Алматы — Дубай — Алматы және 2026 жылғы 2 қазаннан бастап Астана — Дубай — Астана бағыттары бойынша тұрақты рейстерін қалпына келтіруді жоспарлап отыр. Бұл туралы компанияның баспасөз қызметі хабарады.
Қазан айында ұшу жиілігі біртіндеп көбейеді:
- Алматы — Дубай — Алматы бағытында 4 рейстен бастап айдың соңына дейін аптасына 12 рейске дейін.
- Астана — Дубай — Астана бағытында 3 рейстен бастап айдың соңына дейін аптасына 10 рейске дейін.
Әуекомпания Таяу Шығыстағы жағдайды бақылауда және қажет болғанда ұшу кестесін түзетуі мүмкін, сондай-ақ өзгерістер туралы жолаушыларды хабардар етеді.
Еске салайық, бұған дейін FlyArystan әуе компаниясы Таяу Шығыстағы тұрақсыз жағдайға байланысты Ақтау — Дубай — Ақтау бағыты бойынша рейстерді орындауды уақытша тоқтату мерзімін ұзартқан еді.