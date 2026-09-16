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    Air Astana Дубайға рейстерді қайта бастайды

    АСТАНА. KAZINFORM — Air Astana Дубаймен әуе қатынасын қалпына келтіреді.

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    Фото: Gulf news

    Air Astana 2026 жылғы 1 қазаннан бастап Алматы — Дубай — Алматы және 2026 жылғы 2 қазаннан бастап Астана — Дубай — Астана бағыттары бойынша тұрақты рейстерін қалпына келтіруді жоспарлап отыр. Бұл туралы компанияның баспасөз қызметі хабарады.

    Қазан айында ұшу жиілігі біртіндеп көбейеді:

    • Алматы — Дубай — Алматы бағытында 4 рейстен бастап айдың соңына дейін аптасына 12 рейске дейін.
    • Астана — Дубай — Астана бағытында 3 рейстен бастап айдың соңына дейін аптасына 10 рейске дейін.

    Әуекомпания Таяу Шығыстағы жағдайды бақылауда және қажет болғанда ұшу кестесін түзетуі мүмкін, сондай-ақ өзгерістер туралы жолаушыларды хабардар етеді.

    Еске салайық, бұған дейін FlyArystan әуе компаниясы Таяу Шығыстағы тұрақсыз жағдайға байланысты Ақтау — Дубай — Ақтау бағыты бойынша рейстерді орындауды уақытша тоқтату мерзімін ұзартқан еді.

    Air Astana Дубай Таяу Шығыстағы ахуал
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар