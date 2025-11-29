Air Astana мен FlyArystan рейстер кестесінің қашан қалпына келетінін хабарлады
АСТАНА. KAZINFORM — Air Astana және FlyArystan әуе компанияларының әуе кемелерінде бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңарту жұмыстары жедел әрі қарқында жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды еліміздің Азаматтық авиация комитеті.
Комитеттің хабарлауынша, Air Astana және FlyArystan авиакомпанияларының әуе кемелерінде бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңарту жедел түрде жүргізіліп жатыр.
Қазіргі уақытта инженерлік қызметтер Air Astana және FlyArystan авиакомпанияларының KC 931 және FS 7063 рейстеріне тартылған екі әуе кемесінде бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңартқан.
«Қалған әуе кемелерінде жаңарту жұмыстары жоспарлы кезең-кезеңімен жалғасып жатыр және жуық арада толық аяқталады. Барлық процедуралар Airbus ұшу жарамдылығы жөніндегі директивасына қатаң сәйкестікте, әуе компаниялар мамандарының, Азаматтық авиация комитеті мен Қазақстанның авиациялық әкімшілігінің тікелей бақылауымен жүргізілуде. Барлық қызметтер тәулік бойы жұмылдырылып, жаңарту процесін мүмкіндігінше тез аяқтау және әуе қауіпсіздігін толық қамтамасыз ету бағытында жұмыс істеп жатыр», делінген ААК ресми хабарламсында.
Сондай-ақ комитет әуе акомпаниялары ұшу кестесіне әсерін барынша азайту үшін барлық қажетті шараларды қабылдап жатқанын атап өтті.
Жолаушыларға өз рейстерінің өзекті мәртебесін әуе компанияларының ресми ресурстарынан алдын ала тексеріп отыру ұсынылады.
Ұшу қауіпсіздігі — басты басымдық. Жүргізіліп жатқан жұмыстар әуе кемелерінің қауіпсіздігін арттыруға бағытталған.
Еске сала кетсек, Air Astana рейстері өзгеріп, Airbus ұшақтары кідіруі мүмкін екені хабарланды. Оған Airbus ұшақтарындағы бағдарламалық жасақтама жаңартуы себеп болуы мүмкін.