Air India барлық ұшқыштарын есірткі тестінен өтуге міндеттеді
АСТАНА. KAZINFORM — Air India әуе компаниясы капитанынан марихуана анықталғаннан кейін барлық ұшқышын есірткі тестінен өткізбек, деп хабарлайды NDTV.
Қолданыстағы ережеге сәйкес, әуе компаниялары жыл сайын ұшу экипажының кемінде 10%-ын есірткі тестінен өткізуге міндетті.
Алайда енді тестілеу Гуруграмдағы әуе компаниясының академиясында оқу сабақтары кезінде, рейстерден кейін, сондай-ақ ұшу алдындағы брифинг орталықтары мен брифинг өткізілетін кеңселерде және ұшқыштардың орналасқан жерінде жүргізіледі.
Тестілеу сонымен қатар компанияның бюджеттік бөлімшесі Air India Express ұшқыштарына да қолданылады.
— Өздеріңізге белгілі, Air India қазірдің өзінде Азаматтық авиацияның Бас дирекциясы (DGCA) белгілеген барлық нормативтік талаптарды толық орындайды. Бұл талаптар Еуропа мен АҚШ-ты қоса алғанда, басқа да ірі авиациялық юрисдикцияларда қолданылатын нормаларға сәйкес келеді. Алайда біз қауіпсіздік шараларын одан әрі күшейту қажет деп санаймыз. Осыған байланысты компанияның барлық ұшқышын қолданыстағы ережелерде тыйым салынған заттар мен дәрі-дәрмектерді қолдануына қатысты толық тексеруден өткізу туралы шешім қабылдадық, — делінген Air India мәлімдемесінде.
Бұл шешім 4 тамыздағы Пхукеттен Делиге бет алған Air India ұшағының кенеттен биіктігін жоғалтуына байланысты басталған тергеу бойынша қабылданды.
Кейін капитанның есірткі затын тұтынғаны анықталды.
Бортта 137 жолаушы және сегіз экипаж мүшесі болған. Оқиға салдарынан кемінде 20 жолаушы және төрт экипаж мүшесі жарақат алды.
Бұған дейін АҚШ-та 2 мыңнан астам геймер әуе диспетчері қызметіне қабылданатынын хабарлаған едік.