Airbus A320 тарихтағы ең көп сатылған реактивті ұшақ болды
АСТАНА. KAZINFORM – Airbus компаниясы авиация тарихында маңызды белеске жетті. A320 әуе кемелері Boeing 737-ден озып, әлем тарихындағы ең көп сатылған реактивті жолаушылар ұшағы атанды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.
Бұл туралы Reuters агенттігі британдық Cirium консалтинг компаниясының есебіне сілтеме жасап хабарлады.
Рекорд A320neo ұшағы Сауд Арабиясының Flynas әуе компаниясына жеткізілгеннен кейін орнатылды. Осылайша 1988 жылы алғашқы рейсінен бері A320 ұшақтарының жалпы жеткізілім саны 12 260-қа жетті. Бұл Airbus компаниясының азаматтық авиация нарығында Boeing-тен алғаш рет ұзақмерзімді басымдықты тартып алған сәті.
A320 мен Boeing 737 қазіргі жолаушылар авиациясының негізін қалады. Әлем бойынша сатылған жолаушылар ұшақтарының 25 мыңнан астамы осы екі үлгіге тиесілі. Орта тап өкілдерінің санының артуы мен Азиядағы бюджеттік әуе компанияларының желісінің кеңеюі тар фюзеляжды лайнерлерге сұранысты одан әрі арттырып отыр.
1980-жылдардың ортасында алғаш рет таныстырылған A320 — Еуропаның алғашқы ірі коммерциялық ұшағы әрі «fly-by-wire» деп аталатын толық цифрлық басқару жүйесімен жабдықталған алғашқы лайнер болды. Бұл технология кейін бүкіл сала үшін стандартқа айналды. Бастапқыда күмән мен саяси келіспеушіліктер болғанымен, Airbus тәуекелі ақталып, A320 тарихтағы ең әмбебап және көп өндірілген ұшақтардың бірі атанды.
Boeing өз кезегінде 737 ұшағының жаңа нұсқаларын — Next Generation және MAX модельдерін шығарды. Алайда соңғы жылдардағы өндірістік қиындықтар мен қауіпсіздік мәселелері компанияның жеткізу қарқынын баяулатты.
Сарапшылардың пікірінше, алдағы уақытта Airbus пен Boeing арасындағы айырмашылық азая қоймайды, өйткені екі компания да жаңа модельдер шығарудан гөрі өндіріс тиімділігін және экологиялық тұрақтылығын арттыруға басымдық беріп отыр.
A320 ұшағының танымалдығының артуы авиация тарихындағы символдық кезеңге айналды — ол күмән тудырған еуропалық жобадан әлемдегі ең көп өндірілетін лайнерге дейінгі жолды көрсетті.
Айта кетейік, Қазақстанда «Embraer» ұшақтарына техникалық қызмет көрсететін сервистік орталық ашылуы мүмкін екенін жазған едік.