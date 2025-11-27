KZ
    01:52, 27 Қараша 2025

    Ақ үй маңындағы атыс: АҚШ Ұлттық гвардиясының екі сарбазы жараланды

    АСТАНА. KAZINFORM — Ақ үйдің маңында АҚШ Ұлттық гвардиясының әскери қызметкерлеріне оқ атылған. Полиция күдіктінің ұсталғанын хабарлады, депжазады ВВС.

    Белый дом
    Фото: Рүстем Кожыбаев / Kazinform

    ABC телеарнасының хабарлауынша, Колумбия округінің өрт қызметі мен жедел жәрдем қызметі 17-ші көше мен Хаммерштрассе көшесінің қиылысынан жараланған үш адам ауруханаға жеткізілгенін растады.

    АҚШ президенті Дональд Трамптың айтуынша, атыс салдарынан АҚШ Ұлттық гвардиясының екі сарбазы оқ жарақатын алған, олардың жағдайы ауыр.

    Трамптың сөзінше, атыс ұйымдастырды деген күдікпен ұсталған адам да ауыр жарақат алған.

    Бұған дейін Сауд Арабиясының тақ мұрагері не себепті Трамптың ашуына тигені анықталды.

