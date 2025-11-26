Сауд Арабиясының тақ мұрагері не себепті Трамптың ашуына тиді
АСТАНА.KAZINFORM — Вашингтондағы соңғы кездесу ресми кездесуден алшақ болды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Өткен аптада Ақ үйде өткен АҚШ президенті Дональд Трамп пен Сауд Арабиясының тақ мұрагері Мохаммед бин Салман арасындағы кездесу аясында Израильмен қарым-қатынасты қалыпқа келтіру туралы шиеленіскен пікір алмасу болды.
Израильдің 12 арнасының хабарлауынша, бұл мәселені көтерген Трамп Эр-Риядты дереу Авраам келісімдеріне қосылуға шақырды. Тақ мұрагері бұл идеяны түбегейлі қолдағанына қарамастан, Газа секторындағы соғыстан кейін Сауд Арабиясындағы қоғамдық пікір қазіргі уақытта қалыпқа келуді мүмкін емес ететінін атап өтіп, бас тартты. АҚШ шенеунігі Израиль телеарнасына әңгіме сыпайы, бірақ «қиын» жағдайда болғанын айтты.
— Президенттің көңілі қалып, ашуланды. Ол тақ мұрагерін көндіруге тырысты, бірақ бин Салман өз позициясында тұрып алды, — деді дереккөз.
Арна дереккөздерінің мәліметі бойынша, Сауд Арабиясының көшбасшысы болашақта қарым-қатынасты қалыпқа келтіруді жоққа шығармады, бірақ жария түрде айтылған шартты қайталады: Палестина мемлекетін құрудың «сенімді, қайтымсыз және уақытпен шектелген» жолының болуы. Израиль үкіметі екі мемлекетті шешімге қарай ілгерілеуді ұсынатын кез келген тілге қарсы.
Вашингтондағы Сауд Арабиясының елшілігі басылымға түсініктеме беруден бас тартты, ал Ақ үй тек «Президент Трамп барлық Таяу Шығыс елдерін Авраам келісімдеріне қосылуға шақырады» деп мәлімдеді. Америкалық шенеуніктер кездесу алдында тақ мұрагеріне Вашингтонның қалыпқа келтіруде ілгерілеушілік күтетіні анық айтылғанын хабарлады. Ресми мәлімдемелер кезінде Трамп Эр-Риядқа Израильге жеткізілген F-35 жойғыш ұшақтарына қол жеткізуге жария түрде уәде берді. Алайда, келесі күні Мемлекеттік хатшы Марко Рубио Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхумен әңгімесінде оған сөз болып отырған ұшақтардың «төмендетілген» нұсқасы екеніне сендірді.
Арнаның АҚШ пен Израильдегі дереккөздерінің мәліметі бойынша, Рубио Вашингтонның АҚШ заңнамасында бекітілгендей, ИДҚ-ның сапалы әскери артықшылығын қамтамасыз етуге міндеттенетінін атап өтті.
— Біз Израиль жағына бұл артықшылықты бұзбауға міндеттенетінімізді хабарладық, — деп атап өтті америкалық шенеунік.
Бұл АҚШ заңнамасында бекітілген қағидаға қатысты, оған сәйкес Вашингтон аймақтағы кез келген ықтимал қарсыластардан Израильдің технологиялық және әскери-техникалық артықшылығын сақтауға міндетті.