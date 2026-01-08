Ақ үй Трамптың АҚШ-ты ондаған халықаралық ұйымнан шығарып жатқанын мәлімдеді
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп сәрсенбі күні АҚШ-тың Біріккен Ұлттар Ұйымына кірмейтін 35 халықаралық ұйымнан, сондай-ақ АҚШ-тың ұлттық мүдделеріне қайшы әрекет етеді деп есептелетін БҰҰ-ның 31 құрылымынан шығуы туралы жарлыққа қол қойды. Бұл туралы Ақ үйдің мәлімдемесінде айтылды.
Bloomberg-тің хабарлауынша, Ақ үй аталған ұйымдардың нақты атауларын жарияламады. Алайда олардың «радикалды климаттық саясатты, жаһандық басқаруды және АҚШ-тың егемендігі мен экономикалық қуатына қайшы келетін идеологиялық бағдарламаларды алға тартып отырғанын» мәлімдеді.
Ақ үйдің мәлімдеуінше, АҚШ президенті Дональд Трамптың халықаралық ұйымдардан шығу туралы шешімі елдің сыртқы саясатын қайта бағдарлау және ұлттық мүдделерді басым қою стратегиясының бір бөлігі болып отыр. Әкімшілік өкілдерінің айтуынша, бұл қадам АҚШ-тың қаржылық ресурстарын тиімсіз жұмсауды тоқтатуға және елдің егемен шешім қабылдау құқығын күшейтуге бағытталған.
Мәлімдемеде көрсетілгендей, АҚШ соңғы жылдары көптеген халықаралық құрылымға елеулі көлемде қаржы бөліп келген, алайда олардың бір бөлігі Вашингтонның пікірінше, АҚШ-тың стратегиялық, экономикалық және қауіпсіздік мүдделеріне сай келмейтін бағытта жұмыс істеген. Осыған байланысты президент әкімшілігі бұл ұйымдардың қызметін қайта қарап, тиімсіз немесе идеологиялық тұрғыдан біржақты деп танылған құрылымдардан шығу туралы шешім қабылдаған.
Ақ үй сондай-ақ кейбір халықаралық ұйымдар климаттық саясат, әлеуметтік және идеологиялық бастамалар арқылы ұлттық үкіметтердің ішкі істеріне ықпал етуге тырысады деп есептейтінін атап өтті. Бұл, Трамп әкімшілігінің көзқарасы бойынша, АҚШ Конституциясына, ұлттық егемендік қағидаттарына және еркін нарық экономикасына қайшы.
Бұған қоса, АҚШ билігі халықаралық алаңда екіжақты және көпжақты келісімдердің жаңа, икемдірек форматтарына басымдық беруді көздеп отыр. Әкімшілік өкілдерінің айтуынша, Вашингтон өз мүддесін тікелей қорғай алатын келісімдерге көбірек мән береді және АҚШ-тың шешім қабылдау еркіндігін шектейтін тетіктерден бас тартуға ниетті.
Сарапшылардың пікірінше, бұл шешім АҚШ пен оның дәстүрлі одақтастары арасындағы қарым-қатынасқа әсер етуі мүмкін, сондай-ақ халықаралық ұйымдардың қаржыландыру жүйесіне өзгерістер енгізуі ықтимал. Сонымен қатар кейбір елдер АҚШ-тың бұл қадамын жаһандық басқару жүйесіндегі рөлінің әлсіреуі деп бағалауы мүмкін.
Сонымен бірге Трамп әкімшілігі АҚШ халықаралық аренада толық оқшаулануды көздемейтінін, керісінше өз шарттарымен және ұлттық мүддеге сай негізде ынтымақтастық орнатуды жалғастыратынын мәлімдеп отыр.
Айта кетейік, АҚШ визасына өтініш беретін тағы 25 елдің азаматтарына кепілдік жарна енгізілді.