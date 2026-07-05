«Ақ жол» партиясы 63 кандидаттан тұратын партиялық тізімді бекітті
АСТАНА. KAZINFORM — «Ақ жол» демократиялық партиясы сайлауалды бағдарламасы мен Құрылтай депутаттығына кандидаттар тізімін бекітті. Бұл туралы партияның баспасөз қызметі мәлімдеді.
Бүгін Астанада «Ақ жол» демократиялық партиясының сайлауалды Съезі өтті. Съезге партия басшылығы, Саяси кеңес мүшелері, өңірлік партия конференцияларында өкілдік нормаларына сәйкес сайланған 200-ден астам делегат, депутаттар, жастар қанатының өкілдері және кәсіпкерлер қауымдастығының мүшелері қатысты.
Съезд аясында «Ақ жол» демократиялық партиясының Құрылтай сайлауына қатысуына қатысу мәселелері қаралды.
«Ақ жол» демократиялық партиясының «Өзгерістер қажет» атты сайлауалды бағдарламасының таныстырылымы съездің басты тақырыбына айналды. Құжатты таныстырған партия төрағасы Дания Еспаева Халықтық Конституция Қазақстан дамуының жаңа дәуірін бастап бергенін, сол себепті, бүгінгі таңда елге тек саяси өзгерістер ғана емес, тұрақты экономикалық өсімді, әділ бәсекелестікті, тиімді мемлекеттік басқару мен азаматтардың лайықты өмір сүру деңгейін қамтамасыз ететін нақты шешімдер қажет екенін айтты.
Оның айтуынша, бағдарлама партияның көпжылдық бастамаларын біріктіріп, елдің болашақ дамуына қатысты кешенді көзқарасты ұсынады. Атап айтқанда, онда тәуелсіздік пен ұлттық мүддені қорғаудан бастап, парламентаризмді нығайту, кәсіпкерлікті қолдау, жемқорлықпен күрес, адами капиталды, заманауи технологиялар мен еркін нарықтық экономиканы дамытуға дейінгі басым бағыттар қамтылған.
Сайлауалды бағдарлама таныстырылымы талқылауға ұласып, бірқатар партия өкілдері сөз сөйледі:
Қазыбек Иса — Партия төрағасының орынбасары;
Юрий Ли — Астана қалалық партия кеңесінің мүшесі;
Берік Дүйсембинов — Мәслихаттармен жұмыс жөніндегі партия Саяси кеңесінің хатшысы;
Олжас Нұралдинов — Партия Саяси кеңесінің мүшесі;
Мейраш Шынасылова — Партияның Алматы облыстық филиалының төрағасы;
Бекнұр Бисенов — Маңғыстау облыстық партия кеңесінің мүшесі;
Ермек Әбілдин — Партияның Қарағанды облыстық филиалының төрағасы;
Ақманат Төлегенова — Қызылорда облыстық партия кеңесінің мүшесі;
Әлібек Исин — Партияның Ұлытау облыстық филиалының төрағасы;
Раушан Жәлімбетова — Ақтөбе облыстық мәслихатының депутаты;
Бақтыбек Бибаев — Атырау облысындағы «Texol» компаниялар тобының мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жөніндегі директоры;
Ғани Хамзин — Партия Саяси кеңесінің мүшесі;
Дәурен Ахметжаев — Жамбыл облыстық партия кеңесінің мүшесі;
Ермек Егінбаев — Партияның Жетісу облыстық филиалының төрағасы;
Рамазан Жампиисов — Астана қалалық партия кеңесінің мүшесі;
Марал Елубаева — «П. М. Поспелов атындағы Қарағанды медицина университеті» КеАҚ Педиатрия мектебінің деканы;
Анатолий Калинкин — Семей қалалық мәслихатының депутаты;
Бек-Мұхамед Жаукебаев — Партияның Жастар кеңесінің мүшесі.
Талқылау барысында делегаттар бағдарламаны одан әрі жүзеге асыруға қатысты бірқатар ұсыныстар енгізіп, оның негізгі басымдықтарын бірауыздан қолдайтындарын білдірді. Талқылау қорытындысы бойынша съезд «Өзгерістер қажет» атты «Ақ жол» демократиялық партиясының саяси бағдарламасын бекітті.
Съезд, сондай-ақ, Құрылтай депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімін де бекітті. Оған еліміздің барлық өңірлеріндегі отандық кәсіпкерліктің, сарапшылар қауымдастығы мен қоғамдық қызметтің түрлі салаларының өкілдерінен құралған 63 кандидат енгізілді.
«Ақ жол» демократиялық партиясынан Құрылтай депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімі:
АРЫСТАНОВА Айгерім Атығайқызы — «Ақ жол» Демократиялық партиясының жастар кәсіпкерлігін қолдау қызметінің басшысы;
АХМЕТЖАЕВ Дәурен Хайруллаұлы — «Ақ жол» Демократиялық партиясы Жамбыл облыстық мәслихатының депутаты, «Даниял құрылыс дизайн» ЖШС директоры;
ӘБІЛДИН Ермек Төлеуұлы — «Ақ жол» Демократиялық партиясы Қарағанды облыстық филиалының төрағасы, Қарағанды облыстық мәслихатының VIII шақырылым депутаты;
ӘУЕС Жоламан Бейсеханұлы — Шу аудандық мәслихатының VIII шақырылым депутаты, кәсіпкер;
БАРЛЫБАЕВ Ерлан Хайланұлы — «Ақ жол» Демократиялық партиясы төрағасының орынбасары, ҚР Парламент Мәжілісінің VIII шақырылым депутаты;
БЕЙСЕНБАЕВ Ержан Алмабекұлы — ҚР Парламент Мәжілісінің VIІI шақырылым депутаты;
БЕЛШЕР Нұрлан Түкмағанбетұлы — «Ақ жол» Демократиялық партиясы Жаңаөзен қалалық мәслихатының VIII шақырылым депутаты, «KazPetroDrilling» АҚ президенті;
БИБАЕВ Бақтыбек Сәлбекұлы — Атырау облысындағы Texol компаниялар тобының GR-директоры;
БИСЕНОВ Бекнұр Амантайұлы — «Ақ жол» Демократиялық партиясы Маңғыстау облыстық мәслихатының VIІI шақырылым депутаты, «KMG EP-Catering» ЖШС Атырау филиалының директоры;
ДҮЙСЕМБИНОВ Берік Сәлімжанұлы — «Ақ жол» Демократиялық партиясы Саяси кеңесінің мәслихаттармен жұмыс жөніндегі хатшысы;
ЕГІНБАЕВ Ермек Молдақұлұлы — «Ақ жол» Демократиялық партиясы Жетісу облыстық филиалының төрағасы, Жетісу облыстық мәслихатының VIІI шақырылым депутаты;
ЕЛУБАЕВА Марал Қуандыққызы — «П. М. Поспелов атындағы Қарағанды медицина университеті» КеАҚ Педиатрия мектебінің деканы;
ЕРУБАЕВ Серік Сәрсенұлы — «Ақ жол» Демократиялық партиясы Саяси кеңесінің мүшесі, ҚР Парламент Мәжілісінің VIII шақырылым депутаты;
ЕСПАЕВА Дания Мәдиқызы — «Ақ жол» Демократиялық партиясының төрағасы, ҚР Парламент Мәжілісінің VIII шақырылым Вице спикері, ҚР тарихындағы Президенттікке кандидат болған алғашқы әйел (2019 ж.);
ЖАЛМҰҚАНОВА Ләззат Жұмағұлқызы — Петропавл қалалық мәслихатының VIII шақырылым депутаты;
ЖАМПИИСОВ Рамазан Көпесбайұлы — «Ақ жол» Демократиялық партиясы Астана қалалық кеңесінің мүшесі, Қазақстанның ECOJER қауымдастығы бас директорының кеңесшісі;
ЖАУКЕБАЕВ Бек-Мұхамед Мейірбекұлы — «Ақ жол» Демократиялық партиясы Жастар кеңесінің мүшесі, Ұлттық Жастар дебаттық лигасының негізін қалаушы;
ЖҰМАҒАЛИЕВ Рустам Айсұлтанұлы — «Ақ жол» Демократиялық партиясы Саяси кеңесінің құқықтық жұмыс жөніндегі хатшысы
ЖҰТАЕВ Махаббат Сағынбайұлы — «Ақ жол» Демократиялық партиясы Қостанай облыстық филиалының төрағасы, Қостанай облыстық мәслихатының VIІI шақырылым депутаты;
ИБАТУЛЛИНА Эльмира — «First Legal Consulting Group» ЖШС басқарушы серіктесі;
ИСА Қазыбек Жарылқасынұлы — «Ақ жол» Демократиялық партиясы төрағасының орынбасары, ҚР Парламент Мәжілісінің VIII шақырылым депутаты;
ИСИН Әлібек Ерлікұлы — «Ақ жол» Демократиялық партиясы Ұлытау облыстық филиалының төрағасы, «SAMADI» ЖШС бас директоры;
ҚАБДЫҒАЛИЕВА Мейрамгүл Кенжеғалиқызы — Астана қалалық мәслихатының VIІI шақырылым депутаты, «Қазақстан магнезит бұйымдары зауыты» ЖШС-нің басқарушы директоры;
ҚАЙРКАН Азат Серікжанұлы — «Best Product Pavlodar» ЖШС байқау кеңесінің төрағасы;
КАЛИНКИН Анатолий Дмитриевич — Депутат VIII созыва городского маслихата г. Семей, Директор, соучредитель ТОО «Discovery Coffee Semey»;
КИНСФАТЕР Артур Сергеевич — Заместитель председателя Карагандинского областного филиала партии «Ак жол»;
КИНЦЕЛЬ Евгений Юрьевич — Председатель Партийной комиссии Демократической партии «Ак жол», Депутат Северо-Казахстанского областного маслихата VIII созыва;
ҚОЖАХМЕТОВ Асылхан Төлепбергенұлы — «Ақ жол» Демократиялық партиясы Саяси кеңесінің хатшысы, «Ақ жол» Демократиялық партиясы Орталық аппаратының жетекшісі;
ҚОРҒАНБАЕВ Батыржан — Маңғыстау облыстық мәслихатының VIII шақырылым депутаты, «KMG — SECURITY» ЖШС Жаңаөзен қаласындағы филиалының директоры;
ҚОЗЫБАҚОВ Ұлан Ермекұлы — «Ақ жол» Демократиялық партиясы Ақтөбе облыстық филиалының төрағасы, «Astana Energo Hub» ЖШС директорының орынбасары;
ЛИ Юрий — Член Астанинского городского совета Демократической партии «Ак жол», Председатель фонда «Финансовая культура»;
ЛИННИК Андрей Григорьевич — Директор ТОО «Aspara Munay», Президент Федерации велоспорта г. Алматы;
ЛОГУТОВ Константин Николаевич — Учредитель ТОО «Terra Invest Group», Генеральный Директор ТОО «Bilboards Empire»;
МӘЛІМОВ Бақдәулет Әлиақбарұлы — «Ақ жол» Демократиялық партиясы Шымкент қалалық кеңесінің мүшесі, «SMART-Energy» ЖШС директоры;
МЕНДЫХАНОВ Әлім Болатұлы — «Encos Group» ЖШС бас директоры
МЕРҒАЛИЕВ Асқар Серікұлы — «Ақ жол» Демократиялық партиясы Батыс Қазақстан облыстық кеңесінің мүшесі, «УРАЛПРОМЭНЕРГО» ЖШС директоры;
МИКРЮКОВ Виктор Николаевич — Член Астанинского городского совета Демократической партии «Ак жол», Президент ОЮЛ «Ассоциация Застройщиков Казахстана»;
МҰСАПАРБЕКОВ Қанат Жантұяқұлы — Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Павлодар облыстық Экология департаментінің басшысы;
НАЙЗАҚҰЛОВ Бауыржан Онланбекұлы — Тараз қалалық мәслихатының VIII шақырылым депутаты, «Тараз былғары зауыты» ЖШС директоры;
НҰРАЛДИНОВ Олжас Елтайұлы — ҚР Парламент Мәжілісінің VIII шақырылым депутаты;
ӨМІРҒАЛИ Ерлік Қайдарұлы — ҚР Парламент Мәжілісінің VII шақырылым депутаты;
ПЕРУАШЕВ Азат Тұрлыбекұлы — ҚР Парламент Мәжілісінің VIІI шақырылым депутаты;
РАКИШЕВА Әлия Болатқызы — «Отбасы банкі» АҚ Есеп жөніндегі Басқарма бастығы;
РАМАНҚҰЛОВ Мақсат Базаралыұлы — «Түркістан» корпоративтік қорының директоры, Түркістан облысы әкімінің инвестициялар жөніндегі кеңесшісі;
САҒЫМБЕКҰЛЫ Абзалбек — «Ақ жол» Демократиялық партиясы Алматы облыстық филиалы төрағасының орынбасары, «Гаухар-Тас 07» ЖШС директоры;
САЛЫҚБАЕВ Абзал Мырзаханұлы — «Ақ жол» Демократиялық партиясы Түркістан облыстық филиалының төрағасы;
САРТБАЕВ Сәкен Сатвалдыұлы — «Ақ жол» Демократиялық партиясы Алматы қалалық филиалы кеңесінің мүшесі, «ГазТерминал» ЖШС бас директорының орынбасары;
СЕРҒАЗИНОВА Александра Қабдоллақызы — Қостанай облыстық мәслихатының VIII шақырылым депутаты, «Наш Костанай» газеті» ЖШС директорының орынбасары;
СМАҒҰЛОВ Асқар Сайлаубекұлы — «Ақ жол» Демократиялық партиясы Астана қалалық филиалының төрағасы, Астана қаласы мәслихатының VIII шақырылым депутаты және тұрақты комиссияның төрағасы;
СМАҒҰЛОВ Рүстем Сағадатұлы — «Ақ жол» Демократиялық партиясы Павлодар облыстық филиалының төрағасы, «StroygroupPVL» ЖШС директоры;
СЫЗДЫҚОВ Саят Төлегенұлы — «Ақ жол» Демократиялық партиясы Ақмола облыстық филиалының төрағасы, Ақмола облыстық мәслихатының VIІI шақырылым депутаты;
ТАСТЕКЕЕВ Дулат Тұрсынұлы — Алматы қаласы мәслихатының VIII шақырылым депутаты, «TAS GROUP» компаниясының негізін қалаушысы;
ТІЛЕУЖАНОВ Ержан Хамитұлы — Абай облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы басшысының орынбасары;
ТӨЛЕГЕНОВА Ақманат Мұратқызы — «Ақ жол» Демократиялық партиясы Қызылорда қалалық кеңесінің мүшесі, «Арал Газ» ЖШС директорының орынбасары;
ТҮЛЕБАЕВ Исламбек Насруллаұлы — «Ақ жол» Демократиялық партиясы Шымкент қалалық кеңесінің мүшесі, Шымкент қалалық мәслихатының тұрақты комиссия төрағасы;
УТКИН Сергей Геннадьевич — Член Алматинского городского совета Демократической партии «Ак жол», адвокат;
ХАМЗИН Ғани Болатұлы — «Қазақмыс» Корпорациясы» ЖШС стратегия департаменті директорының орынбасары;
ХАСАНОВ Ержан Қайржанұлы — Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының VIII шақырылым депутаты, «Мағжан» ЖК директоры;
ШАҒИМОЛДИН Ержан Өмірханұлы — Астана қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің тарих пәнінің мұғалімі;
ШАРДИНОВ Бахтияр Ахметжанович — «Жаркент» ЖШС бас директоры;
ШИМИРОВ Мұхтар Асқарұлы — «Ақ жол» Демократиялық партиясы Шымкент қалалық филиал төрағасы, «BIOMAK» кооперативінің директоры;
ШЫНАСИЛОВА Мейраш Қалиқызы — «Ақ жол» Демократиялық партиясы Алматы облыстық филиалының төрағасы, «Мамандандырылған тас өңдеу кәсіпорны» ЖШС директорының орынбасары;
ЮСУПОВ Ермекқалий Төлепқалиұлы — «Ақ жол» Демократиялық партиясы Атырау облыстық филиал төрағасы, Атырау облыстық мәслихатының VIII шақырылым депутаты.
Айта кетейік, «Ақ жол» демократиялық партиясының сайлауалды Съезі Астанада өтеді.