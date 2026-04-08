Akmal концерті өтпей қалды: көрермендер қаржысын сот арқылы қайтарып алды
АСТАНА. KAZINFORM – Сотқа жүгінуге 2025 жылғы 25 қазанда Қостанай қаласында өтуі жоспарланған Akmal орындаушысының концертіне билет сатып алған азаматтардың көптеген өтініштері негіз болды.
Сауда және интеграция министрлігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті тұтынушылардың құқықтарын қорғау мақсатында қабылданған маңызды сот шешімі туралы хабарлайды.
Петропавл қаласының № 2 соты департаменттің жеке кәсіпкерге қатысты тұтынушылардың пайдасына ақшалай қаражат өндіру туралы талап арызын толық көлемде қанағаттандырды.
— Іс-шараның тоқтатылуына байланысты жауапкер тұтынушыларға ақшаны қайтару бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған (ішінара қайтарған).
Істі қарау барысында көптеген тұтынушының төленген қаражатты толық көлемде алмағаны анықталды. Кәсіпкерге сотқа дейінгі талап жолданғанына қарамастан, анықталған заң бұзу жойылмаған, — делінген министрлік хабарламасында.
Тұтынушылардың оннан астамының құқықтары бұзылғанын ескере отырып, департамент Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес белгісіз тұлғалар тобының мүддесін қорғау үшін сотқа жүгіну құқығын іске асырды.
Қол жеткізілген нәтиже департамент мамандарының үйлесімді әрі жүйелі жұмысының арқасында мүмкін болды, олар азаматтардың өтініштерін тиімді қарауды және істі сот органдарында тиісті сүйемелдеуді қамтамасыз етті.
Сот шешімімен жауапкерден жәбірленуші азаматтардың пайдасына 5 380 126 (бес миллион үш жүз сексен мың жүз жиырма алты) теңге өндірілді.
