Астана мен Алматыда Энрике Иглесиастың концерті өтеді
АСТАНА. KAZINFORM — Әлемге танымал испан әншісі Энрике Иглесиас (Enrique Iglesias) осы күзде Қазақстанда концерт береді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.
Алдағы концерттер туралы әртіс өзінің Instagram әлеуметтік желісіндегі парақшасында хабарлады.
3 қыркүйекте әнші Астана қаласында «Астана Арена» стадионында өнер көрсетеді. Ал 5 қыркүйекте Алматының Орталық стадионында өтеді.
Билеттердің алдын ала сатылымы 7 наурызда басталады.
Айта кетейік, болашақ концерттің тизері билеттерді сату сервисі — Ticketon парақшасында жарияланған болатын.
Еске салайық, 1 тамыз күні әнші Джей Ло «Астана Арена» стадионында жеке концерт берді.
Ал 10 тамыз күні Дженнифер Лопес Алматының Орталық стадионында жеке концертін өткізді.
Бұл ретте Джей Лоның концерті Алматыға 10 млрд теңге табыс әкелгені белгілі болды.