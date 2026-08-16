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    Ақмарал Ерекешева әлем чемпионатында ТОП-5-ке кірді

    АСТАНА. KAZINFORM – Көркем гимнастикадан Германияның Франкфурт қаласында өтіп жатқан әлем чемпионатының шешуші күнінде ұршық жаттығуында өнер көрсеткен Ақмарал Ерекешева үздік 5 спортшының қатарына енді.

    Ақмарал Ерекешева әлем чемпионатында ТОП-5-ке кірді
    Фото: Спортты дамыту дерекциясы

    Әлемнің үздік 8 спортшының қатарында өнер көрсеткен отандасымыз ұршық сайысында 29.400 ұпайға ие болды.

    Стилиана Николова - 30.150 ұпай
    Таисия Онофрийчук - 30.050
    Мария Борисова - 30.050
    Рин Кейс - 29.800
    Ақмарал Ерекешева - 29.400

    16 жастағы Ақмарал Ерекешева 2025 жылы жасөспірімдер арасында ел тарихында алғаш болып әлем чемпионы атанған болатын.

    Санаулы сәттен кейін жерлесіміз таспа сайысының финалында да жүлдеге таласады.

    Франкфуртте ұйымдастырылып жатқан жаһандық доданың жеке жаттығуында жалпы 73 елден 102 спортшы жүлдені сарапқа салды.

    Айта кетелік қазақ спорты реформалардан кейін қалай өзгергені туралы жазған едік.

    әлем чемпионаты Көркем гимнастика Спорт
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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