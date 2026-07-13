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    Ақмарал Ерекешева Италиядағы әлем кубогы кезеңінде үздік ондыққа енді

    АСТАНА. KAZINFORM – Италияның Милан қаласында көркем гимнастикадан Әлем кубогының кезеңі аяқталды.

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    Фото: ҚР ҰОК

    Жекелей сында Қазақстан құрамасының намысын Ақмарал Ерекешева мен Айбота Ертайқызы қорғады.

    Қазақстан құрамасы сапындағы ең үздік нәтижені Ақмарал Ерекешева көрсетті. Ол шығыршықпен орындалатын жаттығуда 13-орынға, доппен орындалатын жаттығуда 18-орынға, шығыршықпен орындалатын жаттығуда 15-орынға ие болды. Көпсайыс қорытындысында 11-орыннан көрінсе, ұршықтармен орындалатын жаттығуда тоғызыншы нәтиже көрсетті.

    ҚР ҰОК мәліметінше, Айбота Ертайқызы көпсайыста 32-орынға тұрақтады. Ол лентамен жаттығуда 12-орын, доппен жаттығуда 22-орын, шығыршықпен жаттығуда 35-орын, ал шоқпармен жаттығуда 63-орын алды.

    Сондай-ақ әлем кубогының бұл кезеңінде Қазақстан топтық жаттығуларда да өнер көрсетті. Көпсайыс нәтижесі бойынша ұлттық құрама 15-орынға тұрақтады. Бес доппен орындалған жаттығуда қазақстандық гимнастар 19-орынға ие болса, үш шығыршық және ұршықтармен орындалған жаттығуда 12-нәтиже көрсетті.

    Айта кетейік, Соня Жиенбаева әлемдік рейтингіде 26 сатыға жоғарылады.

    Спорт Әлем кубогы Италия
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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