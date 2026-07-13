Соня Жиенбаева әлемдік рейтингіде 26 сатыға жоғарылады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисшілердің жаңартылған әлемдік рейтингідегі орны белгілі болды.
Әйелдер теннисі қауымдастығы (WTA) рейтингісінде Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина екінші орнын сақтап қалды.
Уимблдон турнирінен кейін көш басындағы белоруссиялық Арина Соболенконың еншісінде 8 550 ұпай болса, Е.Рыбакина (8 143 ұпай) оған біртабан жақындады.
Америкалық Джессика Пегула үздік үштікке енсе, биыл Уимблдонда чемпиондық атағын қорғай алмаған Польша өкілі Ига Швентек 3-тен 8-орынға сырғыды.
Уимблдонда үздік шыққан чехиялық Линда Носкова 12-ден 7-ге көтерілді. Қазақстандықтардан Юлия Путинцева 84-тен 82-ге, 664-тен 663-ке ауысты.
Ерекше серпіліс жасаған 20 жастағы Соня Жиенбаева 755-тен бірден 26 сатыға жоғарылады. Қазір ол 729-орында тұр. Кәсіби теннисшілер қауымдастығы (ATP) рейтингісінде Александр Бублик 11-орнында қалса, Александр Шевченко 99-дан 100-ге ығысты. Қазақстанның үшінші ракеткасы Тимофей Скатов 172-ден 163-ке жоғарылады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Тимофей Скатовтың Швейцариядағы жарыстың негізгі кезеңіне өткенін жазған едік.