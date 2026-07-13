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    Соня Жиенбаева әлемдік рейтингіде 26 сатыға жоғарылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисшілердің жаңартылған әлемдік рейтингідегі орны белгілі болды.

    Соня Жиенбаева
    Фото: olympic.kz

    Әйелдер теннисі қауымдастығы (WTA) рейтингісінде Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина екінші орнын сақтап қалды.

    Уимблдон турнирінен кейін көш басындағы белоруссиялық Арина Соболенконың еншісінде 8 550 ұпай болса, Е.Рыбакина (8 143 ұпай) оған біртабан жақындады.

    Америкалық Джессика Пегула үздік үштікке енсе, биыл Уимблдонда чемпиондық атағын қорғай алмаған Польша өкілі Ига Швентек 3-тен 8-орынға сырғыды.

    Уимблдонда үздік шыққан чехиялық Линда Носкова 12-ден 7-ге көтерілді. Қазақстандықтардан Юлия Путинцева 84-тен 82-ге, 664-тен 663-ке ауысты.
    Ерекше серпіліс жасаған 20 жастағы Соня Жиенбаева 755-тен бірден 26 сатыға жоғарылады. Қазір ол 729-орында тұр. Кәсіби теннисшілер қауымдастығы (ATP) рейтингісінде Александр Бублик 11-орнында қалса, Александр Шевченко 99-дан 100-ге ығысты. Қазақстанның үшінші ракеткасы Тимофей Скатов 172-ден 163-ке жоғарылады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Тимофей Скатовтың Швейцариядағы жарыстың негізгі кезеңіне өткенін жазған едік.

    Спорт Рейтинг Соня Жиенбаева Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторлар