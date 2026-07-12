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    Тимофей Скатов Швейцариядағы жарыстың негізгі кезеңіне өтті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 172-ракеткасы Тимофей Скатов Гштаад (Швейцария) ATP 250 турнирінің іріктеу сайысын сәтті аяқтады.

    Теннисист Тимофей Скатов
    Фото: ҚР ҰОК

    Қазақстандық спортшы іріктеу сайысының финалында әлемнің 198-ракеткасы, украиналық Виталий Сачконың мысын басты.

    Бірінші партияда 6:2 есебі тіркелсе, Тимофей екінші сетте де есесін жібермеді – 6:4.

    Бір сағат 22 минутқа созылған бәсекеде Скатов 6 эйспен бірге 6 брейк-пойнттың тең жартысын құр жіберген жоқ. Сачко 5 эйспен шектелді.

    Осылайша, Тимофей Скатов 13-19 шілде аралығында өтетін негізгі жарысқа жолдама алды.

    Гштаад кортында Қазақстанның бірінші және екінші ракеткалары Александр Бублик пен Александр Шевченко өнер көрсетеді.

    Доданың 1-ракеткасы болып тіркелген А.Бублик турнирді екінші айналымнан бастайды.

    Әлемнің 99-ракеткасы А.Шевченко бастапқы кездесуін рейтингіде 126-сатыдағы франциялық Александр Мюллермен өткізеді.

    Өткен жылы мұнда А.Бублик жеңімпаз атанған болатын.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Тимофей Скатовтың Швейцариядағы турнирде қарсыласын бір сағатта тізе бүктіргенін жазған едік.

    Сондай-ақ Жібек Құламбаева Румыниядағы турнирдің іріктеу сайысын жеңіспен бастады.

     

    Тимофей Скатов Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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