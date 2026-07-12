Жібек Құламбаева Румыниядағы турнирдің іріктеу сайысын жеңіспен бастады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 457-ракеткасы Жібек Құламбаева Яссы (Румыния) WTA 250 турнирі іріктеу сайысының финалына шықты.
Қазақстандық теннисші іріктеу сайысының жартылай финалында әлемнің 295-ракеткасы, швециялық Лиза Заарға тап келді.
Қарсыласының фаворит болғанына қарамастан, Жібек қос партияда таразы басын өзіне аудара білді – 7:6 (7:4), 6:3.
Екі сағат 4 минутқа созылған тартысты бәсекеде Ж.Құламбаева эйс жасамағанымен, 6 брейк-пойнттың бесеуін өз есебіне жазды. Заар 4 брейктен (10 брейк-пойнт) аса алмады.
Жібек Құламбаева іріктеу сайысының финалында әлемнің 143-ракеткасы, испаниялық Лейре Ромеро-Гормазбен шеберлік байқасады. Оны жеңсе, негізгі жарысқа өтеді.
Аталмыш додада Қазақстанның екінші, әлемнің 84-ракеткасы Юлия Путинцева бақ сынайды. Ол 13 шілде күні алғашқы айналымда рейтингіде 702-сатыдағы франциялық Клара Бюрельмен ойнайды.
Тағы бір қазақстандық, әлемнің 664-ракеткасы Аружан Сағындықова Астана ITF W15 турнирінің финалында рейтингіде 488-орындағы ресейлік Екатерина Маклаковадан жеңіліп қалды – 0:6, 1:6.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Тимофей Скатовтың Швейцариядағы турнирде қарсыласын бір сағатта тізе бүктіргенін жазған едік.