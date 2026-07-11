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    Тимофей Скатов Швейцариядағы турнирде қарсыласын бір сағатта тізе бүктірді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 172-ракеткасы Тимофей Скатов Гштаад (Швейцария) ATP 250 турнирі іріктеу сайысының финалына шықты.

    Скатов
    Фото: skatov_timofey/Instagram

    Іріктеу сайысында 2-ракетка болып тіркелген Тимофей Скатов үндістандық Анируд Чандрасекармен бетпе-бет келді.

    Қазақстандық теннисші қарсыласын қиналмай жеңді — 6:4, 6:2.

    Бір сағатта аяқталған бәсекеде Т.Скатов 3 эйспен бірге 4 брейк-пойнттың үшеуін өз есебіне жазды. Үндістандық спортшы 2 эйспен шектелді.

    Тимофей Скатов іріктеу сайысының финалында әлемнің 198-ракеткасы, украиналық Виталий Сачкомен ойнайды. Оны ұтқан жағдайда негізгі жарысқа жолдама алады. 

    Жүлде қоры 612 620 еуроға бағаланған аталмыш дода 13-19 шілде аралығында өтеді.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын қазақстандық теннисшілердің Астана турнирінің финалына шыққанын жазған едік.

    Сондай-ақ Аружан Сағындықова Астанадағы жарыстың финалында ойнайды.

    Тимофей Скатов Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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