Тимофей Скатов Швейцариядағы турнирде қарсыласын бір сағатта тізе бүктірді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 172-ракеткасы Тимофей Скатов Гштаад (Швейцария) ATP 250 турнирі іріктеу сайысының финалына шықты.
Іріктеу сайысында 2-ракетка болып тіркелген Тимофей Скатов үндістандық Анируд Чандрасекармен бетпе-бет келді.
Қазақстандық теннисші қарсыласын қиналмай жеңді — 6:4, 6:2.
Бір сағатта аяқталған бәсекеде Т.Скатов 3 эйспен бірге 4 брейк-пойнттың үшеуін өз есебіне жазды. Үндістандық спортшы 2 эйспен шектелді.
Тимофей Скатов іріктеу сайысының финалында әлемнің 198-ракеткасы, украиналық Виталий Сачкомен ойнайды. Оны ұтқан жағдайда негізгі жарысқа жолдама алады.
Жүлде қоры 612 620 еуроға бағаланған аталмыш дода 13-19 шілде аралығында өтеді.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын қазақстандық теннисшілердің Астана турнирінің финалына шыққанын жазған едік.
Сондай-ақ Аружан Сағындықова Астанадағы жарыстың финалында ойнайды.