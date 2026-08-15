Ақмарал Ерекешева көркем гимнастикадан әлем чемпионатында алтыншы орын алды
АСТАНА. KAZINFORM — Германияның Франкфурт-на-Майне қаласында көркем гимнастикадан әлем чемпионаты өтіп жатыр. Жарыс аясында жекелей көпсайыстың финалы аяқталды.
Бұл кезеңде Қазақстан құрамасының намысын Ақмарал Ерекешева қорғады. Төрт жаттығудың қорытындысы бойынша қазақстандық гимнаст 115,800 ұпай жинап, қорытынды есепте алтыншы орынға ие болды.
Жарыста Германия өкілі Дарья Варфоломеев 119,500 ұпаймен жеңіске жетті. Күміс жүлдені Болгария өкілі Стиляна Николова (117,600) иеленсе, италиялық София Раффаэли 117,550 ұпаймен үздік үштікті түйіндеді.
Айта кетейік, Ақмарал Ерекешеваның Франкфурттағы жарысы мұнымен аяқталмайды. 16 тамызда ол шығыршық және таспамен орындалатын жаттығулардың финалында өнер көрсетеді.
Ерекешева үшін бұл әлем чемпионаты — ересектер арасындағы алғашқы әлемдік дода.
Еске салайық, бұған дейін Ақмарал Ерекешева Германиядағы әлем чемпионатында үш финалға жолдама алғанын хабарлағанбыз.