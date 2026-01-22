Әкімдік Меркідегі балалардың жаппай улану фактісіне қатысты түсініктеме берді
АСТАНА. KAZINFORM — Меркідегі демалыс орнындағы балалардың улану оқиғасына қатысты ресми ақпарат жарияланды, деп хабарлайды Жамбыл облысы әкімдігінің баспасөз қызметі.
— 2026 жылғы 21 қаңтар күні сағат 22:40 шамасында Меркі аудандық көпбейінді орталық ауруханасына «Тұран» демалыс орнынан Қызылорда облысынан ауданға күрес түрінен оқу-жаттығу жиынына келген 12–17 жас аралығындағы 22 кәмелетке толмаған жасөспірім жеткізілді. Алдын ала диагноз — этиологиясы анықталмаған гастроэнтерит, — делінген хабарламада.
Аурудың себептерін анықтау мақсатында науқастардан және тағам өнімдерінен зертханалық сараптамалар алынған, қазіргі таңда қорытындысы дайындалып жатыр. Аталған жағдай бойынша облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті тиісті тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр.
Сонымен қатар бұл факті 2026 жылғы 21 қаңтарда Меркі аудандық полиция бөлімінде тіркеліп, құзырлы органның тексеру қорытындысы негізінде тиісті процестік шешім қабылданатын болады. Облыс әкімі Ербол Қарашөкеевтің тапсырмасына сәйкес оқиға орнына облыс әкімінің орынбасарлары Айжан Есмағамбетова мен Серік Сәлемов барып, жедел штаб отырысын өткізді.
Балалар медициналық бақылауға алынған, тиісті органдар тарапынан барлық қажетті шара қабылдануып жатыр.
— Айта кетейік, аталған демалыс орнында барлығы 103 жас спортшы мен 13 жаттықтырушы қоныстанған. Ауруханаға жүгінген науқастардың жағдайы жеңіл дәрежеде, денсаулықтары қалыпты, дәрігерлердің тұрақты бақылауында. Демалыс орнындағы басқа балаларға медициналық тексеру жүргізілді, ауру белгілері анықталған жоқ, профилактикалық шаралар жалғасып жатыр, — делінген хабарламада.
Бұдан бұрын Жамбыл облысындағы балалардың жаппай улану ісі тергеліп жатқанын жазған едік.