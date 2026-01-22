Жамбыл облысындағы балалардың жаппай улану ісі тергеліп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Расталмаған мәліметтерге сәйкес, Меркі ауданында улану белгілері бар 20-дан астам бала ауруханаға жатқызылды, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Жамбыл облыстық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті оқиғаға байланысты оқиға орнына дереу қызметкерлер жіберілгенін хабарлады. Қазір оқиғаның мән-жайы және балалар денсаулығының нашарлау себептерін анықтау үшін бірқатар қажетті шара қабылданып жатыр.
Департамент тергеу жүргізіліп жатқанын нақтылады. Мамандар оқиға орнында жұмыс істеп, жағдайды объективті бағалау үшін қажетті материалдарды жинап, талдау жүргізеді. Тергеу нәтижесі бойынша қорытынды жасалады.
Қазіргі уақытта ауруханаға жатқызылған балалардың жағдайы немесе олардың болжамы туралы ресми ақпарат жарияланған жоқ. Департамент оқиғаның алдын ала себебін қоса алғанда, қосымша ақпарат бастапқы шаралар аяқталғаннан кейін жарияланатынын атап өтті.
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Жамбыл облысында 12 оқушының улануына қатысты сот үкімі шыққан болатын.