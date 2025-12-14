Ақмола облысында адам саудасына қатысты үш іс тоқтатылды
КӨКШЕТАУ. KAZINFORM — Биыл Ақмола облыстық Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес департаментінің қызметкерлері адам саудасына қатысты 14 қылмыс анықтады, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Ақмола облыстық полиция департаментінің мәліметінше, аймақта адам саудасына қатысты істерді анықтауға бағытталған «Стоп трафик» операциясы жүргізілді.
«Үш күн ішінде Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес департаментінің қызметкерлері рейдтер мен жедел тергеулер жүргізді. Соның нәтижесінде жезөкшелер үйін ұйымдастыру және ұстау, сутенерлік, сондай-ақ онлайн-ресурстар арқылы жезөкшелікті жарнамалау және насихаттау оқиғалары анықталды», деп хабарлады департамент.
Мәселен, Көкшетауда интимдік қызмет ұсынатын массаж салоны жұмыс істейтіні белгілі болды. Сотқа дейінгі тергеу барысында мекеме иелерінің Қарағанды тұрғындары екені анықталды.
«Сондай-ақ қызметкерлер бейәдеп жыныстық қатынас пен отбасылық құндылықтарды жоққа шығаруды насихаттайтын рухани орталық ұйымдастырған топтың қызметін тоқтатты. Тінту кезінде діни әдебиеттер мен рәсімдік заттар табылды. Тиісті сот-медициналық сараптама тағайындалды және тергеу амалдары жүргізіліп жатыр», делінген полиция мәлімдемесінде.
«Стоп трафик» операциясы аясында барлығы 11 адам тіркелді. Биыл Ұйымдасқан қылмыспен күрес қызметкерлері адам саудасына қатысты 14 қылмысты анықтады.
Бұған дейін елімізде жыл басынан бері адам саудасына қатысты 285 қылмыстық іс тіркелгенін хабарлаған едік.