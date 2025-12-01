KZ
    17:11, 01 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Ақмола облысында балабақшадан 40-қа жуық бүлдіршін эвакуацияланды

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін 112 қызметіне Ақмола облысындағы жеке балабақшада түтін шыққаны туралы хабарлама келіп түсті, деп хабарлайды ТЖМ баспасөз қызметі.

    ТЖМ құтқарушылары балабақшадан 49 адамды эвакуациалады
    Фото: Видеодан скрин

    ТЖД бөлімшелері келген кезде балабақшаның жертөлесіндегі электр жабдығының қысқа тұйықталуы анықталды. 

    — Қауіпсіздік мақсатында құтқарушылар 49 адамды, оның ішінде 39 баланы эвакуациялады. Зардап шеккендер жоқ. Оқиғаның себебі анықталып жатыр, — делінген хабарламада.

    Бұдан бұрын Павлодарда бір топ бүлдіршін балабақшада ұшынып, ауруханаға түскенін жазғанбыз.

    Кейіннен балалар тамақтан ұшынған балабақшаның бірнеше қызметкері жұмыстан шеттетілгені белгілі болды.

