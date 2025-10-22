KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    23:35, 22 Қазан 2025 | GMT +5

    Ақмола облысында қалың тұманға байланысты көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы Ақмола облысында ауа райының нашарлауына байланысты жол қозғалысына шектеу енгізілгенін хабарлады.

    Из-за густого тумана ограничили скоростной режим на трассе в Акмолинской области
    Фото: ҚазАвтоЖол

    «Ақмола облысында көріну қашықтығының төмендеуі мен қалың тұманға байланысты барлық автокөлік түрлері үшін Астана – Көкшетау (айналып өту жолы арқылы) – Петропавл – РФ шекарасы (Жаңа жол өткізу пункті) бағытындағы республикалық маңызы бар тасжолдың 140-180 шақырымдары аралығында жылдамдық шектеуі енгізілді», – делінген компания хабарламасында.

    «ҚазАвтоЖол» өкілдері жүргізушілерге жол қозғалысы ережелерін сақтап, жылдамдықты төмендетуге және жолдағы ауа райы жағдайын ескеруге кеңес берді.

    Қосымша ақпаратты тәулік бойы жұмыс істейтін Call-орталықтың 1403 нөмірі арқылы алуға болады.

    Бұған дейін Павлодар облысында да ауа райының қолайсыздығына байланысты республикалық маңызы бар екі бағытта қозғалыс шектелгені хабарланған болатын.

    Тегтер:
    Ауа райы Жол жабылды Ақмола облысы Көлік
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар