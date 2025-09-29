KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    11:49, 29 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Ақмола облысында қару мен оқ-дәрілер табылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Астана–Қарағанды автожолында, Аршалы ауданының Шоптықөл елді мекенінің маңында атыс қаруы мен әртүрлі калибрлі оқ-дәрілер табылып, тәркіленді. Бұл туралы Ақмола облысының прокуратурасының баспасөз қызметі хабарлады. 

    қару
    Фото: ҰҚК баспасөз қызметі

    Аршалы ауданы прокуратурасы Ақмола облысы прокуратурасының үйлестіруімен, қамауда жазасын өтеуші тұлғамен өткізілген конфиденциалды әңгіме барысында атыс қаруы бар жасырын орын туралы ақпарат алған.

    — Аталған ақпаратты тексеру барысында Астана–Қарағанды автожолында, Аршалы ауданының Шоптықөл елді мекенінің маңында атыс қаруы мен әртүрлі калибрлі оқ-дәрілер табылып, тәркіленді.

    Қару-жарақ пен оқ-дәрілердің ел аумағына шетелден әкелінген болуы мүмкін (Қазақстан Республикасының қару-жарағы құрамында жоқ), — делінген хабарламада.

    Осы дерек бойынша Қылмыстық кодекстің 287-бабының 3-бөлігі бойынша алдын ала тергеу басталды. 

    Айта кетелік қару-жарақ саудасына қатысты Ішкі істер министрлігінің бірқатар бұйрығы өзгерген еді

    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
