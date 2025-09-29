Ақмола облысында қару мен оқ-дәрілер табылды
АСТАНА. KAZINFORM – Астана–Қарағанды автожолында, Аршалы ауданының Шоптықөл елді мекенінің маңында атыс қаруы мен әртүрлі калибрлі оқ-дәрілер табылып, тәркіленді. Бұл туралы Ақмола облысының прокуратурасының баспасөз қызметі хабарлады.
Аршалы ауданы прокуратурасы Ақмола облысы прокуратурасының үйлестіруімен, қамауда жазасын өтеуші тұлғамен өткізілген конфиденциалды әңгіме барысында атыс қаруы бар жасырын орын туралы ақпарат алған.
— Аталған ақпаратты тексеру барысында Астана–Қарағанды автожолында, Аршалы ауданының Шоптықөл елді мекенінің маңында атыс қаруы мен әртүрлі калибрлі оқ-дәрілер табылып, тәркіленді.
Қару-жарақ пен оқ-дәрілердің ел аумағына шетелден әкелінген болуы мүмкін (Қазақстан Республикасының қару-жарағы құрамында жоқ), — делінген хабарламада.
Осы дерек бойынша Қылмыстық кодекстің 287-бабының 3-бөлігі бойынша алдын ала тергеу басталды.
Айта кетелік қару-жарақ саудасына қатысты Ішкі істер министрлігінің бірқатар бұйрығы өзгерген еді.