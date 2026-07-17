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    Ақмола облысында кәсіпорыннан 25 млн теңге жымқыру фактісі тергеліп жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM — Полиция Ақмола облысының Қосшы қаласындағы кәсіпорындардың біріне тиесілі аса ірі көлемдегі ақшалай қаражатты жымқыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп жатыр.

    Ақмола облысында кәсіпорыннан 25 млн теңге жымқыру фактісі тергеліп жатыр
    Фото: ҚР ІІМ

    Алдын ала мәлімет бойынша, 2023-2025 жылдар аралығында жергілікті ЖШС-лердің бірінің қаражаты сеніп тапсырылған мүлікті ысырап ету жолымен жымқырылып, кейін үшінші тарап ұйымының есепшоттарына аударылған болуы мүмкін.

    Полицияның мәліметінше, келтірілген шығын көлемі — шамамен 25 млн теңге.

    Қазіргі уақытта тергеушілер қажетті тергеу және процессуалдық әрекеттерді жүргізіп, тиісті сот сараптамаларын тағайындады. Сондай-ақ қаржылық құжаттар мен ақша қаражатының қозғалысы зерделеніп жатыр.

    — Іс бойынша қылмысқа қатысы болуы мүмкін тұлғалар анықталып, олардың әрекетіне сотқа дейінгі тергеп-тексеру аясында құқықтық баға беріледі, — делінген хабарламада.

    Тергеу жалғасып жатыр.

    Еске салайық, бұған дейін Астанада көлік салонынан ақша жымқырған күдікті ұсталғанын хабарлағанбыз.

     

    Кәсіпорын Ақмола облысы Полиция Ақша
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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