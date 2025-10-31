Ақмола облысында көлік қозғалысы жылдамдығына шектеу енгізілді
АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол Ақмола облысында ауа райына байланысты көлік қозғалысының жылдамдығына шектеу енгізілгенін хабарлады.
– 2025 жылғы 31 қазан сағат 21:30-дан бастап Ақмола облысында ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «KAZ02 Астана – Көкшетау (айналма жол) – Петропавл – РФ шекарасы (Жаңа Жол өткізу пункті)» автожолының 180 – 243 шақырым аралығында көліктің барлық түрі үшін жылдамдық шектеуі 140 км/сағ-тан 110 км/сағ-қа дейін төмендетілді. Жылдамдық режимін 2025 жылғы 1 қараша күні сағат 06:00-де қайта қалпына келтіру жоспарланып отыр, - делінген хабарламада.
Бұл ауа райының тұрақтануына және қозғалыс қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуіне байланысты жүзеге асырылады.
