    22:15, 29 Қараша 2025 | GMT +5

    Ақмола облысында көлік қозғалысының жылдамдығына шектеу қойылды

    КӨКШЕТАУ. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол Ақмола облысында көлік қозғалысының жылдамдығына шектеу енгізілгенін хабарлады.

    Екі облыстағы республикалық жолдарда көлік қозғалысы шектелді
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Компания бұған ауа райының қолайсыздығы себеп болғанын атап өтті.

    - 2025 жылғы 29 қараша сағат 22:30-дан бастап Ақмола облысында ауа райының бұзылуына, температураның төмендеуі, көк тайғақ, жоғардан жауған ұсақ қар болуына байланысты Республикалық маңызы бар «KAZ02 Астана – Көкшетау (айналма жол) – Петропавл – РФ шекарасы (Жаңа Жол өткізу пункті)» автожолының 19–231 шақырым аралығында көліктің барлық түрі үшін жылдамдық шектеуі 140 км/сағ-тан 110 км/сағ-қа дейін төмендетіледі, - делінген хабарламада.

    Бұған дейін 29 қарашада қай өңірлерде көлік қозғалысы шектелгенін жазған болатынбыз.

     

    Эльмира Оралбаева
    Автор
