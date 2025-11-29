KZ
    09:11, 29 Қараша 2025

    29 қарашада қай өңірлерде көлік қозғалысы шектелді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Балагазиев Ерназ / Kazinform

    Компанияның мәліметінше, жолдарда жаңа шектеулер енгізілмеген, алайда үш облыста бұрын белгіленген қозғалыс шектеулері әлі де күшінде.

    Солтүстік Қазақстан облысы

    «Тимирязево – Сарыкөл – облыс шекарасы» автожолының 0-30-шақырымында (Қостанай облысы шекарасы – Тимирязево ауылы) көліктің барлық түрі үшін шектеу бар.

    Шығыс Қазақстан облысы

    Тіркемесі бар және жартылай тіркемелі жүк көліктерінің қозғалысы Осинов асуында уақытша шектелді. Шектеу «Өскемен – Алтай – Катонқарағай – Рахман қайнары» автожолының 46-66-шақырымындағы (Северное ауылы – Серебрянск қаласы) учаскесінде сақталады.

    Павлодар облысы

    «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» автожолында (Қалқаман елді мекеніне кіреберіс пен Астанаға шығатын бағыт) көліктің барлық түрі үшін қозғалысқа уақытша шектеу енгізілді.

    Қалқаман елді мекенінен Астанаға қозғалыс Береке «Қалқаман – Ақсу» көлік айрығы арқылы (ұзақтығы 6 шақырым) және Павлодар қаласынан Қалқаман елді мекеніне қозғалыс «Баянауыл» көлік айрығы арқылы жүзеге асырылады.

    Еске салайық, бұған дейін Шығыс Қазақстанда бұрқасынға байланысты жол жабылғанын хабарлағанбыз.

    Ауа райы Жол Көлік
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
