Ақмола облысында науқастар жөндеу жұмыстары аяқталмаған ауруханаларда ем алуға мәжбүр
АСТАНА. KAZINFORM – Ақмола облысындағы бірқатар ауруханада күрделі жөндеу жұмыстары аяқталмай тұр. Соған қарамастан медициналық мекемелер науқастарды қабылдауды тоқтатпаған, ал тұрғындар емді жөндеу жүріп жатқан ғимараттарда алуға мәжбүр.
Ақкөл аудандық ауруханасында ем алып жатқан азаматтар әлеуметтік желілерде өз жағдайларын айтып шағым білдірді. Олардың сөзінше, ауруханадағы жиһаз бен төсек-орын әбден тозған, палаталарда жылу жеткіліксіз. Сол себепті адамдар қосымша жылытқыш пайдалануға мәжбүр.
Аталған жағдайға қатысты Ақмола облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Нариман Ермек пікір білдірді.
– Қазір облыстағы денсаулық сақтау саласының алдында тұрған басты мәселе – ауруханаларды жөндеу мен жаңғыртуды толық аяқтау. Жаңғырту жобаларына келсек, жалпы 38 нысанның 95 пайызы пайдалануға беріліп, жұмысын бастап кетті. Ал күрделі жөндеуге байланысты түйткілдің басты себебі – қаржының тапшылығы. Бұл жағдай кейде жоспарлау немесе құқықтық рәсімдердегі қиындықтармен де байланысты болуы мүмкін. Қалай болғанда да, Шортанды, Аршалы, Ақкөл сияқты аудандардағы ауруханалардағы жөндеу жұмыстары тек қаржыландырудың болмауына байланысты тоқтап тұр, – деді басқарма басшысы.
Нариман Ермектің айтуынша, өңір медицинасы республикалық және жергілікті бюджеттен, сондай-ақ арнайы мемлекеттік қордан қаржы бөлінуін күтіп отыр. Ал әзірге ұлттық бағдарламаларға енген медициналық мекемелерге басымдық беріліп, жөндеу сол нысандарда жалғасып жатыр.
– Степногорск қалалық ауруханасында күрделі жөндеу кезінде операциялық және реанимациялық бөлімшелер бойынша мәселелер туындап, қазір сот процесі жүріп жатыр. Қалған бөлімдерде жұмыстарды жаңа мердігер қолға алды, бұл бағытта арнайы мемлекеттік қордан қаржылай қолдау көрсетіліп отыр. Сот шешіміне қарамастан, Степногорск ауруханасындағы барлық жоспарланған жұмыстар толық аяқталады, – деді ол.
Оның айтуынша Шортанды, Аршалы және Ақкөл аудандарындағы ауруханалардың күрделі жөндеуін аяқтауға қаржы қашан бөлінетіні жөнінде нақты мерзім айту әзірге мүмкін болмай отыр.
– Бүгінде өңірдің қаржылық мүмкіндігі шектеулі. Сондықтан жөндеу жұмыстары жақын арада басталады деп нақты айту қиын. Сол себепті ауруханалар жөндеу жағдайында қызмет көрсетуге мәжбүр болып отыр. Дегенмен санитариялық-эпидемиологиялық қызмет пен бақылаушы органдар санитарлық талаптардың сақталуын қадағалайды. Құжаттары талапқа сай келмеген нысандарға айыппұл салынып, қажет жағдайда уақытша жабу туралы шешімдер қабылданады. Қызмет тек ғимарат толық талапқа сай келтірілгеннен кейін ғана қайта жанданады. Санитарлық қызмет тарапы түсіністікпен қарап отыр. Бұл мәселелерді қолдан келгенше шешуге тырысып жатырмыз, – деп түйіндеді басқарма басшысы.
Айта кетейік, бұған дейін Солтүстік Қазақстан облысындағы аурухананы жөндеуге 1,3 млрд теңге бөлінгені хабарланған болатын.