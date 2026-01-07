СҚО-да қайтарылған активтер қаражатынан аурухананы жөндеуге 1,3 млрд теңге бөлінді
АСТАНА. KAZINFORM – Президенттің әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту жөніндегі тапсырмалары шеңберінде Үкімет медициналық инфрақұрылымды жаңғырту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Соның ішінде елге қайтарылған заңсыз шығарылған активтер есебінен жүзеге асып жатқан жобалар да бар. Солтүстік Қазақстан облысының Тайынша көпсалалы ауданаралық ауруханасын күрделі жөндеуді аяқтауға Арнаулы мемлекеттік қордан 1,3 млрд теңге бөлінді. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.
Қазіргі уақытта техникалық базаны және инженерлік желілерді жаңғырту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оның аясында зерттеулерді тікелей аудан орталығында жүргізу үшін МРТ аппаратына және заманауи клиникалық-диагностикалық зертханаға арналған мамандандырылған үй-жайлар ашу қарастырылып отыр.
Сонымен қатар халықаралық триаж жүйесі бойынша қабылдау бөлмесі ұйымдастырылмақ. Жобаға сәйкес онда персоналдың жедел мониторинг жүргізу үшін кедергісіз кіру мүмкіндігі бар реанимациялық төсектер орналастырылатын болады. Бұл медициналық араласудың жеделдігін және медициналық қызметтердің жоғары сапасын қамтамасыз етеді.
Жалпы алғанда, жобаны жүзеге асыру нәтижесінде медициналық мекеме шұғыл және жоспарлы көмек көрсетудің заманауи стандарттарына сәйкес келтірілмек.
ҚР Қаржы министрлігінің деректеріне сәйкес, Арнаулы мемлекеттік қордан 400-ден астам әлеуметтік және коммуналдық нысандарға, оның ішінде 183 медициналық мекемеге қатысты жобаларды жүзеге асыруға 482 млрд теңге бөлінген. Бірқатар жоба «Ауылдық денсаулық сақтау саласын жаңғырту» бағдарламасы аясында қамтылған. Мәселен, алғашқы медициналық-санитарлық көмек нысандарын, көпсалалы ауруханаларды, мамандандырылған медициналық орталықтарды, шұғыл медициналық көмек инфрақұрылымдарын салу және жаңарту жұмыстары жүргізіліп жатыр.
