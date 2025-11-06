Ақмола облысында пойыз вагондары рельстен шығып кетті: қозғалыс қайта жанданды
АСТАНА. KAZINFORM — Ақмола облысындағы жедел штабтың мәліметінше, пойыздардың қозғалысы сағат 21:18–де қайта жанданды. Вагондардың рельстен шығу себептері тексеріліп жатыр.
«Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ баспасөз қызметінің хабарлауынша, 6 қараша күні Ақмола облысындағы Макинка стансасына қосылатын «Бота 2015» ЖШС-нің кірме жолында 12 вагон рельстен тайып кетіп, кейін оның сегізі трассадан шығып кеткен.
— Жұмыстарға қатысқан локомотив жеке компанияға тиесілі. Локомотив бригадасы да сол жеке ұйымның қызметкерлері, — деп нақтылады ведомство өкілдері.
Оқиға салдарынан байланыс желісінің құрылғылары зақымданған. Ведомствоның мәліметінше, зардап шеккендер жоқ, бірақ пойыздардың қозғалысы біраз уақытқа кешіккен.
— ҚТЖ-ның апаттық бригадалары мен қалпына келтіру пойызының арқасында Макинка стансасында вагондар қалпына келтіріліп, байланыс желісіне кернеу берілді. Пойыз қозғалысы қайта ашылды. Оқиға жеке ұйым қызметкерлерінің кінәсінен болған. Вагондардың рельстен шығу себептері анықталып жатыр, — делінген хабарламада.
Облыс әкімдігі нақтылағандай, рельстен шыққан вагондарда ауданның бір серіктестігіне тиесілі рапс майы тиелген.
Айта кетелік Олжас Бектенов темір жол жобаларын уақытылы пайдалануға беруді тапсырған еді.