Ақмола облысында суда құтқару станциясы пайдалануға берілді
КӨКШЕТАУ. KAZINFORM — Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрі генерал-лейтенант Шыңғыс Әрінов Ақмола облысының Бурабай ауданындағы Үлкен Шабақты көлінде суда құтқару станциясын пайдалануға беру рәсіміне қатысты. Бұл туралы Төтенше жағдай министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Іс-шара барысында ТЖМ басшысы Бурабай курорттық аймағындағы қауіпсіздік инфрақұрылымын дамыту азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз етудің маңызды бағыты екенін, сондай-ақ өңірдің туристік әлеуетінің тұрақты дамуына ықпал ететінін атап өтті.
Станцияның құрылыс жобасы 2019 жылы басталып, бүгінгі күні сәтті аяқталды, бұл нысанды толыққанды пайдалануға беруге мүмкіндік берді. Аталған жобаның жүзеге асырылуы өңірдің су айдындарындағы қауіпсіздік жүйесін қалыптастырудағы маңызды кезеңге айналып, төтенше жағдайларға жедел ден қою деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
Станция азаматтардың судағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету және туристік инфрақұрылымды дамыту жөніндегі кешенді шаралар аясында салынды. Құрылыс барысында нысанның сенімділігі мен функционалдығын қамтамасыз ететін заманауи әрі практикалық шешімдер қолданылды.
Станцияда құтқарушылардың қызмет атқаруына барлық қажетті жағдай жасалған. Бөлімше Үлкен Шабақты және Суринское көлдерінде кезекшілік жүргізіп, қауіпсіздікті қамтамасыз ететін болады.
Салтанатты іс-шара барысында Төтенше жағдайлар министрі арнайы қызметтік автокөліктердің кілттерін табыстады. Жаңа техника бөлімшенің мүмкіндіктерін кеңейтіп, авариялық-құтқару жұмыстарын және адамдарды құтқару шараларын жүргізудің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
