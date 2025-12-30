KZ
    Ақмола облысында тағы бір жол учаскесі таңғы 8.00-ге дейін жабылды

    АCТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол ұлттық компаниясы ауа райының нашарлауына байланысты Ақмола облысы аумағындағы республикалық маңызы бар жол учаскесінде көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    жол жабық, боран, қар, аяз
    Фото: Видеодан алынған кадр

    «2025 жылғы 30 желтоқсан сағат 05:00-де ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «Астана-Көкшетау-Петропавл-РФ шекарасына дейін» 18-232-шақырым аралығында (Астана қаласынан-Щучинск қаласына дейін) барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу қойылады», делінген ҚазАвтоЖолдың ресми хабарламасында.

     Ұлттық компания аталған жол учаскесін ашуды бүгін сағат 08:00-ге жоспарлап отыр.

    Еске сала кетсек, бүгін еліміздің тағы екі өңірінде көлік қозғалысына шектеу қойылды

    Жалпы, кешелі бері еліміздегі ауа райының қолайсыздығына байланысты жолдар жабылған өңірлер қатары артып келе жатыр.

