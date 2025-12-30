KZ
    Ауа райының қолайсыздығына байланысты жолдар жабылған өңірлер қатары артты

    АCТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол ұлттық компаниясы тағы да бірнеше облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады. 

    Кептеліс
    Фото: Қарағанды облыстық ПД

    29 желтоқсан күні сағат 22:00-ден бастап ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар төмендегі автожолдарда барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізілді:

    Ұлытау облысы:

    - «Қызылорда-Жезқазған-Қарағанды-Шідерті» автомобиль жолының 433-788-шақырымы аралығындағы учаскесі (Жезқазған қаласынан Қарағанды облысының шекарасына дейін).

    - «Жезқазған-Арқалық-Петропавл» автомобиль жолының 24-64-шақырымы аралығындағы учаскесі (Сәтбаев қаласынан Жезді елді мекеніне дейін). 

    Қарағанды облысы:

    - «Қызылорда - Жезқазған - Қарағанды - Шідерті» автомобиль жолының 788-906-шақырым аралығындағы учаскесі (Ұлытау облысының шекарасынан Топар елді мекеніне дейін). 

    Маңғыстау облысы: 

    30 желтоқсан күні сағат 00:00-де ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сайөтес – Шетпе – Жетібай – Ақтау» 332–632-шақырым аралығындағы Бейнеу елді мекенінен Шетпе елді мекеніне дейін барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу қойылды. 

    Ақмола облысы: 

    30 желтоқсан сағат 01:00-де ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «Астана-Атбасар-Жақсы-Рузаевка-Қостанай-РФ шекарасы (Қайрақ ө/п)» 16-135-шақырым аралығында (Астана қаласынан Астараханка ауылына дейін) барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу қойылды.

    Сондай-ақ 30 желтоқсан күні сағат 02:00-де ауа райының нашарлауына байланысты келесі республикалық автожолдарда көліктің барлық түрлерінің қозғалысына шектеу қойылды. 

    Ақмола облысы:

    - «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» автожолының 16-200-шақырым аралығы (Астана қаласынан Павлодар облысының шекарасына дейін). 

    Павлодар облысы:

    - «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» автожолының 200-254-шақырым аралығы (Ақмола облысының шекарасынан Шідерті ауылына дейін). 

    Ұлытау облысы: 

    30 желтоқсан күні сағат 02:30-да ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «Жезқазған-Арқалық-Петропавл» 64-137-шақырым аралығында (Жезді ауылынан Ұлытау кентіне дейін) барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу қойылды. 

    Жоғарыда аталған жолдарды бүгін сағат 08:00-де ашу жоспарланып отыр.

    Айта кетейік, кеше ауа райы бұзылып, Ұлытау және Қызылорда облыстарында жол жабылды.

