    22:04, 29 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Ауа райы бұзылып, екі облыста жол жабылды

    АCТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    Ауа райына байланысты республикалық жолдарда көлік қозғалысы шектелді
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Бүгін, 29 желтоқсан сағат 21:30-да ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар келесі автожолдарда барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу енгізілді:

    Ұлытау облысы:

    - «Қызылорда-Жезқазған-Қарағанды-Шідерті» автомобиль жолының 216-424 шақырым аралығындағы учаскесі (Ұлытау облысы шекарасынан Жезқазған қаласына дейін).

    Қызылорда облысы:

    - «Қызылорда-Жезқазған-Қарағанды-Шідерті» автомобиль жолының 12-216 шақырым аралығындағы учаскесі (Қызылорда қаласынан Ұлытау облысының шекарасына дейін).

    Жолды 2025 жылғы 30 желтоқсан сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Бұған дейін Ақтөбе, Қызылорда және Жетісу облыстарында жол қозғалысы уақытша шектелгенін жазған едік.

