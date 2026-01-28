KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    00:10, 28 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Ақмола облысында тасжолда болған апаттан екі адам қаза тапты

    АСТАНА. KAZINFORM — Ақмола облысында жол-көлік оқиғасынан екі адам көз жұмды. Оқиға бойынша облыстық полиция сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.

    ШҚО-да жол апатынан 5 адам көз жұмды
    Фото: ШҚО ПД

    Облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, 27 қаңтар күні «Ақсу–Бестөбе–Изобильное» автожолында «LADA Largus» пен «Toyota Land Cruiser Prado» көліктері соқтығысқан.

    — Жол апаты салдарынан «LADA Largus» көлігінің жүргізушісі мен жолаушысы оқиға орнында қаза тапты. Қазір сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр, оның нәтижесі бойынша тиісті процессуалдық шешім қабылданады, — деп хабарлады ведомство.

    Полиция қызметкерлері мұндай қайғылы оқиғалардың алдын алу үшін жүргізушілерге жылдамдық режимін сақтау, әсіресе қозғалысы қарқынды жол учаскелерінде абай болу және көліктің техникалық жағдайын үнемі бақылау қажет екенін еске салды.

    Бұған дейін хабарланғандай, Жетісу облысында жол апатынан 5 адам мерт болды.

    Тегтер:
    Өлім-жітім Оқиға Аймақ Ақмола облысы Полиция Жол апаты
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар