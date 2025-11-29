Ақмола облысында жерасты есірткі зертханасын ұйымдастырғандар сотталды
КӨКШЕТАУ. KAZINFORM – Ақмола облысында синтетикалық есірткі дайындауға арналған жасырын зертхана ұйымдастырған екі ер адамға сот үкімі шықты. Олар технологияны зерттеп, қажетті жабдықтар мен реактивтерді сатып алып үлгергенімен, полиция қызметкерлері тарапынан дер кезінде ұсталды.
Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, қылмыстық істің ұйымдастырушылары – екі ер адамға мамандандырылған ауданаралық қылмыстық істер жөніндегі сотта үкім жарияланды.
Іс материалдарына сәйкес, 2024 жылдың көктемінде Астана тұрғыны төрт бөшке прекурсор сатып алып, облыс аумағында психотроптық заттарды заңсыз өндіруді жоспарлаған. Кейін ол бұл іске танысын да тартқан.
«Өткен жылдың күзінде күдіктілер психотроптық заттарды синтездеу әдістерін белсенді зерттеп, технологиялық схемалар таңдаған. Қажетті жабдықты интернет-дүкендер мен маркетплейстер арқылы тапсырыс берген. Зертхананы Астанадағы өзінің үйінің жертөлесіне орналастыруды жоспарлаған. 2025 жылғы ақпаннан мамырға дейін реактивтер, реакциялық ыдыстар, тоңазытқыш жабдық және өзге де құрал-жабдық сатып алып, мамыр айында өндірісті іске қосуды көздеген», – деп хабарлады ведомство.
Алайда олардың жоспары жүзеге аспады. 27 мамыр күні Астанада жерасты зертханасы анықталып, ұйымдастырушылар ұсталды.
«Тергеу барысында екінші ер адамның Целиноград ауданының Талапкер ауылында осындай фитозертхана ұйымдастырғаны белгілі болды. Арнайы дайындалған орында ол жабдық орнатып, каннабис тұқымын әкеліп, есірткі құрамдас өсімдіктерді өсіруді жоспарлаған», – деп қосты соттан.
Бірнеше айға созылған тергеу барысында орын алған барлық мән-жай анықталып, қажетті дәлелдер жиналды.
Сот үкімі бойынша, күдіктілердің бірі 5 жыл 7 айға, екіншісі 7 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды. Екеуі де жазасын орташа қауіпсіздік деңгейіндегі қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінде өтейтін болады.
Бұған дейін банк шотын есірткі сатушыларға әдейі берген адамдарға қылмыстық іс қозғалғаны хабарланды.