Ақмола облысындағы балалар лагерінде алты бала уланды
АСТАНА. KAZINFORM — Балалардың айтуынша, олар бір күн бұрын бәліш пен балмұздақ жеген.
Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мәліметі бойынша, 2026 жылдың 1 шілдесінде аймақта жыл бойы жұмыс істейтін лагердегі балалар арасында тамақтан улану оқиғасы тіркелді. Алты бала зардап шекті.
— Облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мамандары лагердегі тамақ өнімдерінің, су үлгілерін жинауға және қызметкерлерді ішек патогендерін тексеруге жіберілді, — деп түсіндірді ведомство.
Облыстық білім беру басқармасы да «Lingvo Camp» жекеменшік лагеріне барып, түсініктеме жасады.
— 29 маусымда балаларға Бурабайға экскурсия ұйымдастырылды. Экскурсия кезінде сағат 11:00–ден 16:00–ге дейін лагерь әкімшілігі азық-түлікпен қамтамасыз етті. 30 маусымда білім беру бағдарламасына және бекітілген күнделікті кестеге сәйкес балалар лагерь аумағында қалды. Сол күні лагерьден тыс жерлерге ешқандай сапар болған жоқ, — деп хабарлады ведомство.
Ақмола облысының денсаулық сақтау басқармасы 30 маусымнан 1 шілдеге қараған түні балалардың Біржан сал аудандық ауруханасының жедел жәрдем бөліміне іштері өтіп, құсуға шағымданып келгенін хабарлады.
— Балалардың айтуынша, олар алдыңғы күні бәліш пен балмұздақ жеген. Тексеру кезінде балаларда жедел ішек инфекциясының белгілері байқалды. Екі бала Біржан сал аудандық ауруханасында қалдырылды, ал қалғандары қазіргі уақытта ем қабылдап жатқан облыстық балалар ауруханасына жіберілді. Балалардың жағдайы тұрақты және өздерін жақсы сезінеді. Олар бақылауда, диагноз қойылып жатыр. Екі баланы стационарлық емдеуге ешқандай көрсеткіш жоқ. Олар лагерге аман-есен жіберілді. Қалған балалар бөлімшеде емделіп жатыр, — деп түсіндірді Ана мен бала бөлімінің меңгерушісі Гүлмира Мұқашева.
Сонымен қатар, полиция оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғады.
Бұған дейін жаз маусымында тағамнан уланудан қалай сақтануға болатыны туралы маман кеңесін ұсынған болатынбыз.