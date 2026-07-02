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    Ақмола облысындағы орманда адасып кеткен 77 жастағы қария табылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Ақмола облысының Зеренді ауданында орманға жидек теруге барып, адасып кеткен зейнеткер құтқарылды, деп хабарлайды Төтенше жағдайлар министрлігі.

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    Фото: Видеодан алынған скрин

    Ведомствоның мәліметінше, ТЖМ жедел-құтқару жасағының қызметкерлері іздестіру жұмыстары барысында 1948 жылы туған ер адамды тауып алды.

    «Құтқарушылардың үйлесімді іс-қимылының арқасында зейнеткер аман-есен табылды. Медициналық көмекке мұқтаж болған жоқ», – деп хабарлады министрлік.

    ТЖМ орманға барар алдында жақындарыңызға баратын бағытыңызды хабарлап, өзіңізбен бірге толық қуатталған ұялы телефон алып жүруге және бейтаныс жерлерге, алысқа кетпеуге кеңес берді.

    Сондай-ақ адасып қалған жағдайда 112 нөміріне хабарласу қажеттігін еске салды.

    Айта кетейік, Ақмола облысында демалыс күндері төрт адам суға батып кетті.

    Зейнеткер Ақмола облысы ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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