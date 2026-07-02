Ақмола облысындағы орманда адасып кеткен 77 жастағы қария табылды
АСТАНА. KAZINFORM – Ақмола облысының Зеренді ауданында орманға жидек теруге барып, адасып кеткен зейнеткер құтқарылды, деп хабарлайды Төтенше жағдайлар министрлігі.
Ведомствоның мәліметінше, ТЖМ жедел-құтқару жасағының қызметкерлері іздестіру жұмыстары барысында 1948 жылы туған ер адамды тауып алды.
«Құтқарушылардың үйлесімді іс-қимылының арқасында зейнеткер аман-есен табылды. Медициналық көмекке мұқтаж болған жоқ», – деп хабарлады министрлік.
ТЖМ орманға барар алдында жақындарыңызға баратын бағытыңызды хабарлап, өзіңізбен бірге толық қуатталған ұялы телефон алып жүруге және бейтаныс жерлерге, алысқа кетпеуге кеңес берді.
Сондай-ақ адасып қалған жағдайда 112 нөміріне хабарласу қажеттігін еске салды.
Айта кетейік, Ақмола облысында демалыс күндері төрт адам суға батып кетті.