Ақмола облысының тұрғыны алаяқтарға 20 млн теңгеге алданып қалды
КӨКШЕТАУ. KAZINFORM — Ақмола облысының тұрғыны алаяқтарға 20 млн теңгеге алданып қалған, деп хабарлайды Polisia.kz.
Ақмола облысының 60 жастағы тұрғыны инвестициялармен байланысты ең көп таралған алаяқтық схемалардың бірінің құрбаны болды. Орта мектепте жұмыс істейтін мұғалім алаяқтарға үш ай ішінде жинақтарын көбейту мақсатында 20 миллион теңгеден астам қаржы жіберген.
Тергеу барысында белгілі болғандай, осы жылдың тамыз айында жәбірленуші Instagram желісінен ақша көбейту жарнамасын көрген. Хабарландыруда олар ақша салудан жоғары пайда табуға болатынын айтып, сілтеме арқылы қарапайым тіркеуден өтуді ұсынған.
Сайтқа кіргеннен кейін жәбірленуші жеке кабинет құрып содан кейін «қаржылық кеңесшілер» дивидендтер алу үшін тұрақты аударымдарды орындауға сендіре отырып, онымен белсенді түрде байланыса бастады. Үш ай ішінде әйел 50 аударым жасаған.
— 24 қарашада жәбірленуші алаяқтықтың құрбаны болғанын түсініп, полицияға жүгінді. Өтініш бойынша қылмыстық іс қозғалып, қажетті іс-шаралар жүргізіліп жатыр, — делінген ақпаратта.
Киберполицейлер атап өткендей, жалған инвестициялармен байланысты алаяқтықтар Қазақстанда кең таралған алаяқтықтардың бірі болып қала береді.
— Алаяқтар әлеуметтік желілерде жарнаманы пайдаланады, ірі компаниялардың атын жамылып, тез табыс табуға уәде береді. Мұндай алдаудың құрбаны болмас үшін құқық қорғау органдары әрдайым ақпарат көзін тексеріп, белгісіз кеңесшілердің нұсқауы бойынша ақша аудармауға және жеке мәліметтерін бермеуге кеңес береді, — деп қосты ақпараттық медиа-портал.
Айта кетейік, Түркістан облысында интернет алаяқтар 70 млн теңгеден аса қаражат жымқырған.