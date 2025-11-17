Ақмолада 14 жастағы қызды өлтірді деп күдікке ілінген адам қамауға алынды
АСТАНА. KAZINFORM — Ауыр қылмыс жасады деп айыпталған күдікті бір тәулікке жетпей Ақмола облысы Целиноград ауданы Родина ауылының маңында ұсталды, деп хабарлайды Polisia.kz.
ІІМ мәліметінше, тергеу барысы полиция департаменті басшылығының ерекше бақылауына алынған.
— Қазіргі уақытта күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу іс-шаралары жалғасуда, болған оқиғаның барлық мән-жайы анықталады. Тергеу барысы полиция департаменті басшылығының ерекше бақылауында, — делінген хабарламада.
Құқық қорғау органдары күдікті заң аясында қатаң жазаланатынын атап өтті.
Естеріңізге сала кетейік, Ынтымақ ауылының 14 жастағы тұрғыны пышақ жарақатынан қайтыс болды.
