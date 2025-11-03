KZ
    12:30, 03 Қараша 2025 | GMT +5

    Ақмолалық полицейлер ауа райына байланысты жүргізушілерге ескерту жасады

    АСТАНА. KAZINFORM – Соңғы күндері Ақмола облысында ауа райы күрт өзгеріп, жаңбыр аралас қар жауа бастады. Полиция қызметкерлері жолдарда көктайғақ болуы мүмкін екенін ескертіп, жүргізушілерді сақтық шараларын күшейтуге шақырды.

    жол көктайғақ
    Фото: Видеодан алынған скрин

    Ведомствоның мәліметінше, ауа температурасының төмендеуіне байланысты жол қозғалысы қиындап, жол-көлік оқиғаларының туындау қаупі артып отыр.

    - Осыған орай тәртіп сақшылары көлік иелеріне қыс маусымына алдын ала дайындық жүргізуді ұсынады: жазғы дөңгелектерді қысқы түріне ауыстыру, жылдамдықты азайту және арақашықтықты сақтау қажет, - деп ескертті жол сақшылары.

    Полиция барлық жүргізушіні жолда аса мұқият болып, ауа райы жағдайын бақылап отыруға шақырды.

    Айта кетейік, СҚО-да қыс қарсаңында 4 мың шақырым жол тексеріліп, бірқатар кемшілік анықталды.

