KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:06, 30 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске өзгерістер енгізілді

    АСТАНА. KAZINFORM – Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске өзгерістер енгізілді, деп хабарлады Ақорда.

    Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер енгізілді
    Фото: Ақорда

    - Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды, - делінген ресми дереккөзде.

    Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.

    Айта кетейік, бұған дейін Құқық бұзушылық профилактикасы туралы заң қабылданды.

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Заң Ақорда
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар