15:06, 30 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске өзгерістер енгізілді
АСТАНА. KAZINFORM – Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске өзгерістер енгізілді, деп хабарлады Ақорда.
- Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды, - делінген ресми дереккөзде.
Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.
Айта кетейік, бұған дейін Құқық бұзушылық профилактикасы туралы заң қабылданды.