    10:45, 26 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Әкімшілік соттарға конституциялық құқықтық мәртебе беру ұсынылды – Әділет министрі

    АСТАНА. KAZINFORM -  Конституцияда сот билігін әкімшілік сот ісін жүргізу арқылы жүзеге асыралатынын тікелей көрсету ұсынылды. Бұл туралы бүгін Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның екінші отырысында Әділет министрі Ерлан Сәрсембаев мәлім етті.

    Конституциялық сот
    Фото: Конституциялық сот

    - Қазақстанда 2021 жылдан бастап мамандандырылған әкімшілік соттардың енгізілуі құқық үстемдігі қағидатын нығайту мен мемлекет пен азамат арасындағы нақты тепе-теңдікті қамтамасыз етудегі маңызды қадам болды. Осыған байланысты Конституцияда сот билігінің әкімшілік сот ісін жүргізу арқылы жүзеге асыралатынын тікелей көрсету ұсынылады. Тиісті түзетуді Конституцияға енгізу әкімшілік соттарға конституциялық-құқықтық мәртебе беріп, жария құқықтық дауларда азаматтардың құқықтарын қорғау кепілдіктерін арттырады әрі қоғамның сот билігіне деген сенімін нығайтады, - деді Е.Сәрсембаев.

    Бұдан бұрын хабарланғандай, Астанада Конституциялық комиссияның екінші отырысы басталды. Іс-шара конституциялық реформаға байланысты түскен ұсыныстарды талқылауға арналды. 

    ҚР Конституциялық Сотының төрайымы Эльвира Әзімова комиссияға екі мыңнан астам ұсыныс түскенін, олардың барлығы біртұтас жинақталған кестеге топтастырылғанын атап өтті.

    Тегтер:
    Сот Конституциялық сот Әкімшілік әділет Конституциялық реформалар Конституциялық реформа
    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
    Автор
