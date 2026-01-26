12:36, 26 Қаңтар 2026 | GMT +5
Ақсай қаласында тұрғын үйдегі өрт салдарынан үш адам көз жұмды
ОРАЛ. KAZINFORM – Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданының орталығы Ақсай қаласында жеке тұрғын үй отқа оранды.
БҚО ТЖ департаментінің баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, оқиға 25 қаңтар күні кешкісін Северная көшесінде болды.
Хабарлама түскен бойда оқиға орнына ТЖД күш-құралдары дереу жіберілді.
- Өрт сөндірушілер келіп жеткен мезгілде тұрғын үйдің жанып жатқаны анықталды. Өрт сөндіру барысында үй ішінен үш адамның денесі табылып, шығарылды. «Тілсіз жауды» ауыздықтауға 14 адам, 3 техника жұмылдырылды. 90 шаршы метрді қамтыған өрт толықтай сөндірілді. Қазіргі кезде өрттің шығу себебі анықталу үстінде, - деп хабарлады ведомстводан.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Батыс Қазақстанда тұрғын үйдегі өрттер саны көбейіп отырғанын жазған едік.