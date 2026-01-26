KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:36, 26 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Ақсай қаласында тұрғын үйдегі өрт салдарынан үш адам көз жұмды

    ОРАЛ. KAZINFORM – Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданының орталығы Ақсай қаласында жеке тұрғын үй отқа оранды.

    в
    Фото: Видеодан алынған скрин

    БҚО ТЖ департаментінің баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, оқиға 25 қаңтар күні кешкісін Северная көшесінде болды.

    Хабарлама түскен бойда оқиға орнына ТЖД күш-құралдары дереу жіберілді. 

    - Өрт сөндірушілер келіп жеткен мезгілде тұрғын үйдің жанып жатқаны анықталды. Өрт сөндіру барысында үй ішінен үш адамның денесі табылып, шығарылды. «Тілсіз жауды» ауыздықтауға 14 адам, 3 техника жұмылдырылды. 90 шаршы метрді қамтыған өрт толықтай сөндірілді. Қазіргі кезде өрттің шығу себебі анықталу үстінде, - деп хабарлады ведомстводан.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Батыс Қазақстанда тұрғын үйдегі өрттер саны көбейіп отырғанын жазған едік.

    Тегтер:
    Батыс Қазақстан облысы Өрт ТЖД
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар